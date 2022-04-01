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高市公布清明連假防疫措施　建議開工前快篩方可上工

▲高雄市長陳其邁今宣布防疫加嚴措施，包括清明掃墓入塔祭拜每梯10分鐘，4月6日上班上學後，若有病症不入校等加嚴防疫措施。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今宣布防疫加嚴措施，包括清明掃墓入塔祭拜每梯10分鐘，4月6日上班上學後，若有病症不入校等加嚴防疫措施。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-01 18:00:00

因應疫情升溫與清明連假可能人潮，高雄市長陳其邁今宣布防疫加嚴措施，包括清明掃墓入塔祭拜每梯10分鐘、風景區人流控管，4月6日上班上學後，若有病症不入校，公共區域消毒頻率到每30分鐘一次、國營事業關鍵作業人員開工前須進行家用快篩、陰性才能上工並建議一般企業比照辦理。

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中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增104例本土個案，其中高雄增2例，面對清民連假將至，將有大批民眾南北移動，高雄市政府也在防疫會議會後記者會公布清明連假掃墓、觀光景點、賣場百貨、收假返工公司及學校相關防疫措施。

陳其邁表示，目前疫情集中北部，這些散發型社區感染要溯源很困難，重要的是呼吸道監測（基層診所），也要拜託大家戴好口罩，才可能阻斷社區傳播鏈。

衛生局長黃志中說明加嚴防疫內容，包括可入塔追思、每梯次10分鐘，掃墓專車採梅花座、每趟完成載運後立刻消毒。他也籲請百貨賣場與美食街入口擺設大型看板，強調離桌戴口罩的重要性，提高公共區域消毒頻率到每30分鐘一次。

各大型室內、外景點啟動人流管制，達到管制標準就開始管控進出；捷運站每10分鐘廣播提醒戴口罩，張貼海報提醒進入高雄的外地民眾若有症狀迅速就醫。

4月6日開學時，教職員與學生若生病不入校且需儘速就醫採檢，如能有入校必要者，請先提供家用快篩或PCR證明才能入校，若是入校才發現症狀，校方應立刻協助就醫採檢與後續通報作為。

國營企業關鍵基礎作業人員（紅區）4月6日開工前須進行家用快篩，檢驗陰性才能上工，同時建議一般企業公司人員比照此模式，4月6日開工前進行家用快篩，檢驗結果陰性再上工。

至於觀光景點部分，市府強調，室內景點須戴口罩、實聯制、量體溫、酒精消毒、保持社交距離與人流管制；室外景點則禁止邊走邊吃，同樣須人流管制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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