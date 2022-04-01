新北爆增40例　侯友宜清明連假祭出「人潮儀表板」防疫

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侯友宜指出，今日增加40例的確診個案中，中和公寓的相關案有24人；案23613（女性，40多歲）、23614（男性，50多歲）為同住家人、CT值待查，2人都已接種3劑疫苗，其中案23613因足跡相近自行前往採檢，PCR陽性，另案23612（女性，60多歲）已接種3劑疫苗，為確診案23071的同住家人，採檢PCR陽性，CT值16.9。
案23760（女性，40多歲）已接種3劑疫苗與23761（女性，6歲）2例為確診案23071的同住家人，匡列居隔採檢均為陽性，CT值待查；案23744（男，30多歲）、23748（女，20多歲）、23749（女，4歲）、23752（男，30多歲）、23753（女，2歲），5例為同住家人，CT值依序為17.94、16.27、17.52、20.97、20.97。
案23742（女，60多歲）、23745（女，6歲）、23747（男，40多歲）、23755（女，10歲）為同住家人，CT值依序為19.4、17.94、19.52及18.71；案23750（女，60多歲）、23751（男，15歲）為同住家人，CT值18.54、19.76；案23758（男，60多歲）、23759（女，10多歲）2例為同住家人，CT值分別為20.14、19.17。
案23746（男，10歲）CT值36.9、案23754（女，10多歲）CT值18.22、案23756（男，10多歲）CT值15.99、案23757（女，40多歲）CT值18.19、案23743（女，60多歲）CT值20.37，及案23615（女，30多歲）居住新店區，已接種3劑疫苗，因與早餐店足跡重疊，接到衛生局簡訊前往採檢，CT值34.46。
基隆相關案2人，案23538（男，20多歲）居住淡水區，已完成3劑疫苗接種，經常居住及活動範圍為基隆市，3/31出現腹瀉症狀前往採檢PCR陽性，CT值13，個案初步疫調共匡列相關接觸者2人、居家隔離2人，均已安排採檢，持續疫調中；案23763（男，60多歲）居住新店區，與基隆案23380小吃店員工接觸，採檢PCR陽性，CT值13。
台中喜宴相關案1人，案23638（女，30多歲）居住板橋區，已完成2劑疫苗接種，3月28日確診案23511接觸，3月31日出現流鼻水、喉嚨痛症狀，採檢PCR陽性，CT值22；個案初步疫調匡列接觸者11人、居家隔離11人，均已安排採檢，持續疫調。
桃園相關案4人，案23609（男，1歲）、23610（女，30多歲）、23611（男，7歲）為一家人，案23610居住中和區、已接種三劑疫苗，職業為桃園網拍工作室，3月29日晚間因辦公室同事及兒子出現類感冒症狀，前往醫院採檢PCR陽性，Ct值19，案23609的CT值21.2，案23611的CT值20；3例個案匡列相關接觸者148人、居家隔離91人，均已安排採檢，持續疫調中。
案23762（男，30多歲）居住淡水區，已接種2劑疫苗，與案23275、23384同為桃園舞蹈教室教師，3月31日採檢PCR陽性，CT值待查。
侯友宜說，樹林科技廠相關案3人，截至3月31日該廠累計42人確診，持續密切監測匡列者的健康情形，今日共新增3例陰轉陽個案；案23636（男，70多歲）、23637（女，30多歲）居住土城區，2例為同住家人，均為科技廠確診案22699的同住家人，3月26日匡列居家隔離採檢均為陰性，3月31日居隔期間採檢陰轉陽，Ct值為16.78，Ct值15.07。
案23639（女，10多歲）居住樹林區，為科技廠確診案23131的同住家人，3月29日匡列接觸者採檢陰性，3月31日出現發燒症狀，再度採檢PCR轉為轉為陽性，CT值24，
足跡相關案有3人，案23607（女，20多歲）居住三峽區，已接種3劑疫苗，北市餐飲店員工，因為該場域有足跡公布，加上出現不舒服症狀前往採檢PCR陽性，CT值15；案23606（女性，20多歲）、23608（女，80多歲）居住三峽區，2人均為確診案23396的同住家人，3月31日匡列居家隔離，採檢均為陽性，已完成2劑、3劑疫苗接種，CT值為13、t值35，2例個案初步疫調匡列接觸者273人、居家隔離7人，已安排採檢，持續疫調中。
三重相關案1人，案23605（女，30多歲）居住三重區，已完成3劑疫苗接種，為案22701的的朋友，3月26日匡列居隔採檢陰性，3月31日居隔期間再度採檢陰轉陽，CT值15.4。
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