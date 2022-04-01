因應疫情升溫 北市府宣布校外教學、畢業旅行暫緩辦理
新冠肺炎疫情在全台灣逐漸升溫，甚至出現多條不明感染源的確診鏈結。眼見北市確診案例也逐漸增加，台北市政府今（1）日下午臨時召開防疫記者會，也宣布原本高中職以下恢復辦理的畢業旅行、校外教學等活動，以及跨校大型活動如校慶、園遊會、體育競賽等活動，2日起至15日都暫緩辦理。
台北市副市長黃珊珊表示，因應疫情升溫緣故，台北市政府針對校園防疫的部分，從2日起進行加強管制。國小假日雖然維持開放室外運動場、操場以及各類球場，但入校者仍要落實量體溫、實聯制；至於室內相關場地仍持續維持不開放。
黃珊珊說，至於國高中及高職，原本室內相關場地已經對外開放，不過因應疫情升溫的緣故，室內場地也暫時停止對外開放。至於「兒童遊具設施與具接觸性運動設施」部分，則維持「完全不開放」的狀態，希望藉此遏止病毒入侵校園。
※【NOWnews 今日新聞
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