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郭台銘自曝「心律不整」　籲六都施政滿意度納空品

▲鴻海創辦人郭台銘今（1）日表示，空氣品質與心血管問題相關，呼籲大家應重視（圖／記者許若茵攝，2022.4.1）
▲鴻海創辦人郭台銘今（1）日表示，空氣品質與心血管問題相關，呼籲大家應重視（圖／記者許若茵攝，2022.4.1）

記者許若茵／台北報導

2022-04-01 17:10:01

鴻海創辦人郭台銘今（1）日出席「臺大醫院研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應記者會」，表示空氣品質與心血管問題相關，呼籲大家應重視，也建議六都施政滿意度重點KPI，應將空氣品質列入重要加權衡量指標。

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今郭台銘出席「臺大醫院研究空氣汙染對年輕人心血管健康的不良效應記者會」，他表示自己是以家長跟永齡基金會創辦人身分參加，退休後大部分時間都放在生技醫療、青少年與老年人健康問題上。

郭台銘自曝，在去年體檢時，發現自己有輕微的心律不整，過去都以為是與飲食和運動有關，但經過台大心臟權威研究，發現心律不整與空氣品質也有關。

郭台銘指出，平常不論是學生或是ㄧ般民眾，在課堂、家中、辦公室行車、行走間，都會有空品不良問題，造成心律不整，所以這議題值得重視。

郭台銘也提到近期熱門的ESG話題，他認為，因為氣候變遷，大家需要節能，但使用能源方式不對，結構性改變不僅影響環境，也會影響人體健康，若大量燒煤，或是不清潔能源發電，會釀成氣候快速反聖嬰、聖嬰現象，導致各種天然大氣災害空品不良，人呼吸空氣後影響心血管。

郭台銘說，自己對一般政治議題不參與也不發言，但認為永齡基金會應多參與健康議題、能源議題甚至是環境議題，未來會以家長身分持續關注空汙問題。

郭台銘也建議，台灣六都施政滿意度重點KPI應將空氣品質列入重要加權衡量指標，至於媒體追問通膨、升息等議題，郭則直喊不要失焦，希望將重點放在記者會上。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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