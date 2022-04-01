桃不動產開發公會交接　李文科籲政府：讓建築業生存下去

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李文科表示，近幾年中美貿易開戰後，以美國為首實施貨幣寬鬆的政策，造成國際間通貨膨脹，又因肺炎疫情肆虐造成缺工缺料，而帶動原物料飆漲，另因投資台商回流、原有國內游資彭湃、國人保值心理等因素下，促使房市的價量齊揚現象。李文科指出，房價上漲，政府卻不問為何地價上漲？為何造價上漲？只是一味問責建築業者坐地起價，並一連串的信用管制措施，甚至加大打房力度，請問一個有為的政府為何會有如此的作為？為什麼？
李文科並進一步指出，房價、物價上漲是反應貨幣寬鬆，營造人力的短缺，造成營建工程的人工成本大幅上漲，且工期拉長，甚至遙遙無期，建築物料成本上漲高達四成以上，國人買房作為保值抵抗通膨的理財選擇，造成目前房價高漲旳現象。
李文科認為，政府應該制定政策，以安定民心，例如穩定地價及建材物價、積極引進勞工、實施技職教育、加強低收入房租補貼、增加首購低利貸款。他指出，政府應有「藏富於民」的思維，讓國人能在這塊土地上安身立命，將財富留置在台灣，且將財產適度配置於購屋置產上。李文科並期待政府在律定有關房地產政策時，應以福國利民為依歸，讓建築業在一個合理的經營環境中繼續成長茁壯，為國人提供更優質的居家寓所，為政府產出更多的歲收，為上下游相關產業120萬人的穩定就業機會，共同為台灣經濟發展扮演重要的推手。