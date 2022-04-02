房市／2022第一季房市旺 六都移轉創11年同期新高
根據六都地政局公布的移轉棟數資料顯示，今年第一季六都移轉棟數為6.49萬棟，大致較去年同期的成長4%，同時第一季的移轉棟數創下11年以來同期新高，反映今年第一季房市是近11年最旺的第一季，尤其是新北與南台灣的台南、高雄，第一季移轉的年增成長幅度都達7%以上。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年房市仍延續去年房市交易熱絡的市況，移轉也可看出當前房市交易暢旺，移轉數據創11年同期新高，不過前三月的移轉大概是發生在3月初以前的交易，尚未反映這波升息等因素干擾，而區域表現部分，前一波景氣正熱時，雙北扮演房市的領頭羊，但這波明顯雙北以外市場表現比雙北更火熱。
統計顯示，六都房市今年第一季表現亮眼，第一季移轉棟數為6.49萬棟，年增4%，且創11年同期新高，其中台北市第一季建物買賣移轉棟數7835棟，大致和去年同期持平，新北市第一季移轉1.66萬棟，年增約9%。
桃園市第一季建物買賣移轉棟數1.1萬棟，年增持平，台中1.27萬棟變化不大，不過台南市與高雄市則是分別成長10%與7%，反映當地市場持續走揚，科技廠商投資議題對於房地房市仍有帶動效果。
曾敬德指出，後續外在的挑戰逐漸變多，包括政府打算禁止預售換約與長期利率看升等事件，都會讓今年房市出現一些挑戰。