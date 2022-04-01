COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

桃園「生熟廚餘全回收」　今正式實施違規將開罰

▲桃園「生熟廚餘全回收」政策今日起正式實施，若經破袋檢查發現未依規定回收，將依違反廢清法規定處1,200元以上6,000元以下罰鍰。（圖／桃園市環保局提供）
▲桃園「生熟廚餘全回收」政策今日起正式實施，若經破袋檢查發現未依規定回收，將依違反廢清法規定處1,200元以上6,000元以下罰鍰。（圖／桃園市環保局提供）

記者李春台/桃園報導

2022-04-01 17:45:12

桃園環保局為進行垃圾源頭減量，減輕垃圾處理壓力，推行「生熟廚餘全回收」政策。經過3個月的宣導期後，今（1）日起正式實施。若經破袋檢查發現未依規定回收，將依違反廢清法規定處1,200元以上6,000元以下罰鍰，請市民朋友務必注意及配合。

我是廣告 請繼續往下閱讀

環保局表示，垃圾源頭減量需市民的共同參與，針對可回收廚餘請丟廚餘桶，包括葉菜、水果、剩食類（生、熟廚餘及其殘渣）；不可回收廚餘則丟一般垃圾，包括蚌殼、蚵殼、榴槤殼、鳳梨芽冠、玉米芯、甘蔗皮、茭白筍殼、竹筍殼，以及牛、羊、豬大骨等硬質、柔韌類與其他難分解物。若經破袋檢查發現未依規定回收，將依違反廢清法規定處1,200元以上6,000元以下罰鍰。


環保局指出，環保局自今（111）年1月1日起，宣導家戶「生熟廚餘全回收」政策，宣導階段廚餘回收量能提升14%成效良好，故請民眾持續落實垃圾分類、資源回收，廚餘水份瀝乾再倒入廚餘回收桶內，從源頭降低垃圾產生量，提高資源回收量，落實「循環再生零廢棄」。


環保局說，回收後的生熟廚餘可以進行厭氧消化，進而產生甲烷後用來產生綠電；此外，廚餘也可藉由快速醱酵後於短時間產生肥料用於農業，落實循環經濟。


環保局也呼籲市民朋友們，在歡慶連續假期的同時，期待大家皆能從自身作起，一起吃適量、愛地球，讓珍惜食物成為每個人的生活習慣，讓食物生產者辛苦照顧食物的成果可以被充份利用和尊重，減少食物變成垃圾的機會，並能配合「廚餘全回收」政策，一起為環境盡一份心力。

新北爆增40例　侯友宜清明連假祭出「人潮儀表板」防疫

桃不動產開發公會交接　李文科籲政府：讓建築業生存下去

職場及校園疫情多點爆發　鄭文燦：連假結束做快篩保安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

您支持民進黨提名江聰淵參選宜蘭縣長嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀