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全球第一家！中聯資源獲6張BS 8001最高成熟度證書

▲中聯資源公司獲英國標準協會(BSI)一次六張BS 8001最高成熟度等級證書，由該協會東北亞區總經理蒲樹盛(中)頒發證書，由中聯資源董事長張鴻昌(右)、總經理上官世和(左)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2022.04.01)
▲中聯資源公司獲英國標準協會(BSI)一次六張BS 8001最高成熟度等級證書，由該協會東北亞區總經理蒲樹盛(中)頒發證書，由中聯資源董事長張鴻昌(右)、總經理上官世和(左)代表接受。(圖／記者黃守作攝，2022.04.01)

記者黃守作／高雄報導

2022-04-01 21:00:00

中聯資源公司獲英國標準協會(BSI)一次六張BS 8001最高成熟度等級證書，成為全球第一家有此殊榮的企業，於今(1)日，由該協會東北亞區總經理蒲樹盛頒發證書，由中聯資源董事長張鴻昌、總經理上官世和代表接受，以資鼓勵。

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中聯資源公司董事長張鴻昌表示，該公司是繼110年以「轉爐石應用於水泥生料用途」商業模式，通過英國標準協會(BSI)【BS 8001:2017 循環經濟實施原則】之查證及取得最高成熟度第4等級(Level Optimizing)，於今(111)年3月再次以六項商業模式，通過BSI之查證，均取得最高成熟度第4等級(Level Optimizing)。

張鴻昌說，該公司此次獲查證的六項商業模式，1.轉爐石應用於填海造地用途，轉爐石通過環差審查，開創轉爐石應用重要里程碑。.2水淬爐石應用於營建材料用途，爐石粉、高爐水泥產品已成營建業不可或缺綠色優質材料。3.礦物細料(石灰質細料)應用於水泥生料用途，
礦物細料及鐵渣分別為高氧化鈣及氧化鐵產品，異業結盟並助水泥業節能減碳。4.鐵渣(煤灰礦泥拌合料)應用於水泥生料用途。.5人造螢石再利用，從晶圓電子廠之氟化鈣污泥轉化為人造螢石，作為煉鋼助熔劑。6.鋁製品再利用，煉鋁廠之鋁渣躍昇為煉鋼脫氧升溫劑。

中聯資源公司總經理上官世和指出，該公司今年(111)年同時進行六項BS 8001查證，且六項均為最高成熟度等級，實屬不易，其中『水淬爐石應用於營建材料用途』更是BSI查證以來，在台灣頒出的第一張滿級分證書。

上官世和並指出，中聯資源配合政府「循環經濟」政策及國際「節能減碳」趨勢，積極推動製程副產物資源化工作，且不僅應用於一貫作業煉鋼產業，更進行異業聯盟，將循環經濟版圖，擴大至電弧爐煉鋼產業、煉鋁產業、水泥產業、預拌混凝土產業、營建產業及電子科技產業等，藉由各產業副產物之物理、化學及工程特性，適才適所進行加值化、減少天然資源之需求，建立不同產業間之產業鏈，以達最大綜效之「循環經濟」。

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