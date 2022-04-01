全面刺激「油換電」！光陽逆勢降價　響應淨零轉型

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回顧3月30日「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中12項關鍵策略包括風電／光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融，以及公正轉型。
國發會也補充，家庭代步用的電動車與電動機車，訂出 2030 年新售電動車要達到 30％、電動機車 35％ 的目標，2035 年電動車市售比提升至 60％、電動機車 70％，最終到 2040 年時，電動車與電動機車市售比都要達到 100％。
政府力推淨零轉型，而面對油電雙漲、通膨挑戰日益嚴峻的生活壓力，許多企業也紛紛響應，如台朔集團預計將砸4.5億至7.2億元，補助補助員工購買電動機車，以台塑員工4.5萬人計算，每年可減少碳排9362噸。而國內機車龍頭光陽工業（KYMCO），日前適逢Ionex車能網 3.0一周年，面對市場換電資費調漲聲起，同時逆勢操作，資費不僅凍漲，甚至全面大降價。
盤點這次全新方案，針對上班族、輕旅行等低用量騎士需求，除了799/499方案，還追加了299單／雙電池方案，提供130Ah的可用安時，超出後每安時2.3元，在免費換電優惠下，基本費降為0元。 與前一代的資費方案相較，全新的Ionex 3.0資費方案在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時。以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。
比較日前Gogoro Network宣布 4月份，「預選里程」系列調漲30元至50元不等，同時「自由省」系列、「吃到飽」系列也因應「高漲的電池原物料及晶片等成本」並「為了保障營運效能與維持服務品質」全面調漲，光陽反而逆勢降價，增加方案內附的可用安時，等於「降價又增量」，全面刺激消費者油車轉換電車的決心。