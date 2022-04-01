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全面刺激「油換電」！光陽逆勢降價　響應淨零轉型

▲台灣光陽工業（KYMCO）也於Gogoro漲價前夕宣布逆勢降價，部分方案增幅達2倍以上。（圖／品牌提供）
▲台灣光陽工業（KYMCO）也於Gogoro漲價前夕宣布逆勢降價，部分方案增幅達2倍以上。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-04-01 18:30:25

近年來極端氣候災難頻傳，能源轉型刻不容緩，多數國家都將「淨零排放」視為首要目標，為了呼應全球淨零趨勢，國發會日前公布2050淨零排放路徑，宣布透過風電、光電、氫能、電力系統，與儲能等12項關鍵策略。除了政府積極布局，民間企業也紛紛捲起袖子響應，如台塑集團宣布將砸下4.5億至7.2億元補助員工購入電動機車；台灣光陽工業（KYMCO）也於Gogoro 漲價前夕宣布逆勢降價，部分方案增幅達2倍以上。

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放眼望去，台灣對於「節能減碳」已逐步從民眾生活轉型著手推動，不過根據聯合國政府間氣候變化專門委員會2月指出，全球暖化將在近 20 年內升溫至攝氏1.5度，多種氣候危害的增加，全球皆無法倖免。聯合國氣候大會亦呼籲，希望全球溫室氣體排放量在 2030 年前減半，並在 2050 年達到淨零，以因應全球氣候緊急之高風險衝擊。

回顧3月30日「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，其中12項關鍵策略包括風電／光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能、碳捕捉利用及封存、運具電動化及無碳化、資源循環零廢棄、自然碳匯、淨零綠生活、綠色金融，以及公正轉型。

國發會也補充，家庭代步用的電動車與電動機車，訂出 2030 年新售電動車要達到 30％、電動機車 35％ 的目標，2035 年電動車市售比提升至 60％、電動機車 70％，最終到 2040 年時，電動車與電動機車市售比都要達到 100％。

▲光陽工業（KYMCO）日前適逢Ionex車能網 3.0一周年，面對市場換電資費調漲聲起，同時逆勢操作，資費不僅凍漲，甚至全面大降價。（圖／品牌提供）
▲光陽工業（KYMCO）日前適逢Ionex車能網 3.0一周年，面對市場換電資費調漲聲起，同時逆勢操作，資費不僅凍漲，甚至全面大降價。（圖／品牌提供）
政府力推淨零轉型，而面對油電雙漲、通膨挑戰日益嚴峻的生活壓力，許多企業也紛紛響應，如台朔集團預計將砸4.5億至7.2億元，補助補助員工購買電動機車，以台塑員工4.5萬人計算，每年可減少碳排9362噸。而國內機車龍頭光陽工業（KYMCO），日前適逢Ionex車能網 3.0一周年，面對市場換電資費調漲聲起，同時逆勢操作，資費不僅凍漲，甚至全面大降價。

盤點這次全新方案，針對上班族、輕旅行等低用量騎士需求，除了799/499方案，還追加了299單／雙電池方案，提供130Ah的可用安時，超出後每安時2.3元，在免費換電優惠下，基本費降為0元。 與前一代的資費方案相較，全新的Ionex 3.0資費方案在原先的資費基礎上，全面加贈免費使用安時。以單顆電池的499方案為例，在計算加贈的免費300安時後，基本費可使用的安時從250安時躍升為550安時，增幅達2倍以上。

▲光陽逆勢降價，增加方案內附的可用安時，等於「降價又增量」。（圖／品牌提供）
▲光陽逆勢降價，增加方案內附的可用安時，等於「降價又增量」。（圖／品牌提供）
比較日前Gogoro Network宣布 4月份，「預選里程」系列調漲30元至50元不等，同時「自由省」系列、「吃到飽」系列也因應「高漲的電池原物料及晶片等成本」並「為了保障營運效能與維持服務品質」全面調漲，光陽反而逆勢降價，增加方案內附的可用安時，等於「降價又增量」，全面刺激消費者油車轉換電車的決心。

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