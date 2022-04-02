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台股觀望氣氛濃、指數高檔震盪　唯企業獲利創高將支撐Q2

▲法人指出，台股近期雖高檔震盪，但上市櫃公司2021年全年獲利再刷新歷史新高，將成為第二季台股強勁支撐。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，台股近期雖高檔震盪，但上市櫃公司2021年全年獲利再刷新歷史新高，將成為第二季台股強勁支撐。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-02 10:30:00

台股本週（3/28到4/1）持續維持高檔震盪，週五（1日）加權指數下跌67.88點，跌幅0.38%，收在17625.59點，力守半年線之上，本週台股週線小跌51.36點，日均量2538.44億元。法人指出，台股近期雖高檔震盪，但上市櫃公司2021年全年獲利再刷新歷史新高，將成為第二季台股強勁支撐。

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三大法人動向方面，本週出現土洋法人不同調的態勢，自營商回補台股32.70億元，投信也持續加碼48.36億元，連續買超台股週數推進至第11週，不過外資在前一週反手買超後，本週再度轉為賣方，賣超70.05億元，合計三大法人本週小幅回補台股11.02億元。統計三大法人3月的買賣超金額，外資單月大舉提款2639.58億元，自營商也同步站在賣方賣超246.17億元，只有投信法人站在買方加碼366.25億元，三大法人合計3月賣超台股2519.49億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，進入第二季之後首先碰到清明連假，在戰爭未止、通膨等變數仍多之下，近期觀望氣氛濃厚，指數處於高檔震盪，台股成交量能也較前週下滑。不過，台股基本面良好無虞，上市櫃公司2021年全年獲利再刷新歷史新高，全年度繳出4.298兆元的亮眼成績，年增幅高達75.5%，市場評估20022年台股企業獲利仍能接續去年的成長性，特別是供應鏈吃緊狀況稍有舒緩，對於企業營收獲利挹注有正向幫助，亦將成為第二季台股強勁支撐。

葉獻文表示，第二季的市場焦點主要聚焦美國聯準會的升息與縮表動態，最快在5月份即將面臨縮表與升息同步進行的環境，而台灣貨幣政策是否也將跟進美國升息步伐，預估央行將有三大考量，且以國內狀況為考量優先，首先仍將觀察未來國內物價漲幅是否持續居高，再者，檢視這波國內受疫情影響的產業是否已穩步復甦，最後才會是將主要經濟體升息動向納入評估。

葉獻文認為，升息循環下金融類股仍是首要受惠產業，而銀行產業整體利差擴大，獲利有望維持高檔，以銀行為主的金融股將是最為受惠的族群。至於科技業第二季展望，葉獻文指出，除了半導體、電子零組件、光電、網通、ABF等產業前景能見度高、成長趨勢明確之類股，將持續吸引資金買盤，能受惠5G手機滲透率成長與手機出貨量大增的相關供應鏈，也將是資金聚焦之處。

葉獻文進一步表示，具有硬體升級的伺服器、Intel與AMD傳輸介面進化、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0規格大幅升級的相關供應鏈，亦將成為電子股的人氣焦點。由於今年伺服器產業受惠缺料逐漸收斂，預期出貨量將逐季提升，有望挑戰雙位數年成長，另外，Meta、微軟、亞馬遜、Google等美系資料中心資本資出持續提升，同時，AMD與Intel皆有新平台推出，預期在性價比提升的誘因之下，廠商導入新平台意願將大幅提升。



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