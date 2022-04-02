台股觀望氣氛濃、指數高檔震盪　唯企業獲利創高將支撐Q2

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，進入第二季之後首先碰到清明連假，在戰爭未止、通膨等變數仍多之下，近期觀望氣氛濃厚，指數處於高檔震盪，台股成交量能也較前週下滑。不過，台股基本面良好無虞，上市櫃公司2021年全年獲利再刷新歷史新高，全年度繳出4.298兆元的亮眼成績，年增幅高達75.5%，市場評估20022年台股企業獲利仍能接續去年的成長性，特別是供應鏈吃緊狀況稍有舒緩，對於企業營收獲利挹注有正向幫助，亦將成為第二季台股強勁支撐。
葉獻文表示，第二季的市場焦點主要聚焦美國聯準會的升息與縮表動態，最快在5月份即將面臨縮表與升息同步進行的環境，而台灣貨幣政策是否也將跟進美國升息步伐，預估央行將有三大考量，且以國內狀況為考量優先，首先仍將觀察未來國內物價漲幅是否持續居高，再者，檢視這波國內受疫情影響的產業是否已穩步復甦，最後才會是將主要經濟體升息動向納入評估。
葉獻文認為，升息循環下金融類股仍是首要受惠產業，而銀行產業整體利差擴大，獲利有望維持高檔，以銀行為主的金融股將是最為受惠的族群。至於科技業第二季展望，葉獻文指出，除了半導體、電子零組件、光電、網通、ABF等產業前景能見度高、成長趨勢明確之類股，將持續吸引資金買盤，能受惠5G手機滲透率成長與手機出貨量大增的相關供應鏈，也將是資金聚焦之處。
葉獻文進一步表示，具有硬體升級的伺服器、Intel與AMD傳輸介面進化、DDR5、PCIe 5.0、Thunderbolt 4、USB 4.0規格大幅升級的相關供應鏈，亦將成為電子股的人氣焦點。由於今年伺服器產業受惠缺料逐漸收斂，預期出貨量將逐季提升，有望挑戰雙位數年成長，另外，Meta、微軟、亞馬遜、Google等美系資料中心資本資出持續提升，同時，AMD與Intel皆有新平台推出，預期在性價比提升的誘因之下，廠商導入新平台意願將大幅提升。