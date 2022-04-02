在地手作的溫度！蘇巧慧推鶯歌穎村食光 念念不忘烤半雞
近年台灣飲食文化再進化，越來越多以在地食材為主的手做料理盛行，非都會區、小鎮的餐廳更受到各界關注，位於新北市鶯歌區的穎村食光就是一例。鶯歌在地立委蘇巧慧對穎村食光的好滋味始終流連忘返，她表示，需預訂的「招牌烤半雞」將上了蜂蜜與香料的雞肉烤至金黃後，再包覆一層麵皮送到烤箱悶烤，實在是讓人一口接一口。
穎村食光是鶯歌有名的預約制小館，老闆的宗旨是要讓食物有最大的價值，更讓手做有最貼近人心的溫度，且能夠品嚐最多的美味。在地的立委蘇巧慧表示，平常在地方跑行程，走遍選區的每一個角落，總會在不經意繞進某條街、某個小巷時，發現驚為天人的美食，自己就是這樣發現穎村食光的。
蘇巧慧說，穎村食光藏身於文化路的小巷弄內，保留老屋的樣貌結構，搭配在地特色的陶瓷擺設，傳達出鶯歌溫暖樸實的精神。更不用說鄉村歐風的精緻餐點，讓她網美魂噴發，趕快讓相機先食過一輪。
蘇巧慧說，烤半雞是老闆將上了蜂蜜與香料的雞肉烤至金黃後，再包覆一層麵皮送到烤箱悶烤，用餐時，把麵皮切開，將存有精華的雞汁搭配軟嫩的土雞肉，大家每次都一口接一口，吃完還想再吃。
蘇巧慧也說，雖然穎村食光不好找，但其實交通非常便利，就位在鶯歌火車站步行5分鐘就能夠抵達的地方，所以非常適合搭火車來鶯歌玩的民眾，歡迎大家一起到鶯歌吃吃喝喝。