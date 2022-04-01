5566合體？《原子少年》致敬經典男團　MV還原度100%

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同樣跨足偶像劇與歌手身份的多棲偶像團體5566也在影片中驚喜合體！「火星」穿上紅白相間的服裝搭配，熱血演唱5566經典歌曲《無所謂》。高喊56不能亡，孫協志、王仁甫、許孟哲在2020年由合體小巨蛋，也請來小刀作為神祕嘉賓，可惜未湊齊王少偉。「火星」在影片中合體5566，不少歌迷感嘆畫面美好。「火星」選手MAX染上王仁甫標誌金髮成為影片焦點，頭頂2000年初代的流行髮色竟意外適合。平時話少的MAX也在拍攝過程吐露對5566的喜愛，希望除了自己擅長的歌唱未來也可以在主持及戲劇方面有所突破。
穿上白色襯衫、經典的黑色背心盡情搖擺，《青蘋果樂園》是台灣演唱團體小虎隊的成名曲。小虎隊由吳奇隆、蘇有朋和陳志朋組成，是五、六年級生的共同回憶。由「地球」林佳辰、周祖安以及黃文廷進行演繹，三位選手都擁有高顏值。與小虎隊年紀相差快兩輪，他們卻對《青蘋果樂園》熟悉到不能再熟悉：「小時候都有聽過！」在試鏡時以後空翻驚艷眾人的文廷表示小虎隊的成就是自己的演藝目標，對同用以驚人後空翻試鏡成功的「霹靂虎」吳奇隆尤其崇拜：「在團體的時候就有那麼厲害的成績，後來在戲劇方面也好驚人！」透露自己希望以此為目標，未來也有機會接觸舞台以外的領域。雖然年紀小，三人演繹起這首1989年的經典歌曲卻頗有架式，讓人不禁想高呼：「小虎、小虎，神氣十足！」
從小虎隊到近代偶像SpeXial、還有原子少年的導師坤達出身的團體Energy，《原子少年》的cover唯妙唯肖，也側面展現了選手豐厚的舞蹈與表演實力。節目尚未開播已經吸引不少粉絲，網友一致看好。而在3/12（六）開始的第二輪人氣投票也即將在4/5（二）結束，透過Up直播、beanfun!參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。雙平台的分數將決定原子少年個人及各團體在全民領航員的成績。誰能夠在舞台上戰到最後？誰能夠正式出道？都需要粉絲及觀眾的支持。（編輯：楊穎軒）