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電塔倒塌工程停工開罰　高鐵停駛左營站擠滿等候民眾

▲高鐵左營站候車大廳擠滿搭車民眾。（圖／翻攝畫面）
▲高鐵左營站候車大廳擠滿搭車民眾。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-01 18:18:472022-04-01 18:34:23

今（1）日下午3點39分左右，高雄楠梓區屏山巷東南水泥發生工安意外，外包商在進行拆除作業時，操作不慎造成水泥儲倉撞擊台電電塔，還砸毀廠區圍牆以及操作怪手翻覆，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，造成附近變電所發生壓降，進而影響高鐵主線供電中斷，高鐵左營車站內因此擠滿返鄉民眾，該工程高雄市政府已勒令停工，並處以最高新台幣9萬元罰鍰。

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▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌。（圖／翻攝畫面）
▲怪手翻覆。（圖／翻攝畫面）
▲怪手翻覆。（圖／翻攝畫面）
因清明連假到來，許多人已經提前返鄉，這起意外造成電塔倒塌進一步影響高鐵線路，許多人被卡在半路上，受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，但台南到左營間電力異常，高鐵也啟動台南至左營間站間接駁，請旅客配合站務人員引導。

▲車站人員引導車站內的候車民眾。（圖／翻攝畫面）
▲車站人員引導車站內的候車民眾。（圖／翻攝畫面）
這起事故除了造成高鐵列車停在半途，但因左營高鐵站的車輛無法發車，許多民眾擠滿車站大廳，不知道車輛何時才能正常營運行駛，就有民眾表示，原本想避開下班後乘車人潮提早搭車，不料卻遇上這起意外，卡在車站；所幸這起事故並沒有造成其他人員傷亡。

這起事故發生後，高雄市長陳其邁立即指示副市長林欽榮前往事故現場指揮處理，包括工務局局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師及建管處劉中昂副處長均至現場勘查，初判營造廠拆除過程不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線，現場確認無人受傷受困。

▲事故發生後，高雄市長陳其邁立即指示副市長林欽榮前往事故現場指揮處理，包括工務局局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師及建管處劉中昂副處長均至現場勘查。（圖／高雄市工務局提供）
▲事故發生後，高雄市長陳其邁立即指示副市長林欽榮前往事故現場指揮處理，包括工務局局長楊欽富、高雄市土木技師公會技師及建管處劉中昂副處長均至現場勘查。（圖／高雄市工務局提供）
工務局表示，因拆除過程違反建築法第84條規定，該局業依同法第89條勒令停工，並函文拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬元罰鍰，另因拆除建築物時，致生公共危險，依刑法第193條規定移送法辦，後續需完成復工計畫審核通過後，始得進行拆除作業。

高雄市政府交通局除協助調度50輛遊覽車，接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站外；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站，交通局也將持續調度車輛，以備輸運需求，後續復電事宜則由經濟發展局持續與台電高屏區供電處磋商及回報處置。

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