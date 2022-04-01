「黃彥毓，我願意」　立委蘇治芬為雲林子弟來讚聲

民進黨初選將近，前雲林縣長、立委蘇治芬今（1）日特南下高雄，為同為雲林虎尾的高雄市前鎮小港區市議員參選人黃彥毓站台鼓勵，並陪同黃彥毓進入漢民市場拜訪。蘇治芬表示，她是看著黃彥毓長大的長輩，雖然為他沒有回故鄉服務感到可惜，但是在外打拚的雲林子弟有心為照顧他十幾年的所在服務，一定要來替他加油打氣。
蘇治芬也指出，今天來高雄遇到非常多的鄉親也跟黃彥毓一樣從雲林來打拼，前鎮小港有很多雲林移居至此的親朋好友，今天就是特地來央託大家，牽成栽培黃彥毓，請民調唯一支持，「黃彥毓，我願意」。
蘇治芬表示，黃彥毓的父親黃良平是美麗島雜誌社雲林縣總幹事，與黨外前輩蘇東啟、蘇洪月嬌，也就是她的父親與母親，一起反抗威權體制。蘇治芬表示，在那個時代，黃彥毓的父親跟蘇家每一位成員都有隨時被關的準備。黃彥毓是從小看黨外雜誌、民主家庭長大的小孩，她在與當時的國民黨對抗時黃彥毓就在台下發文宣。
蘇治芬也認為，黃彥毓在陳菊姐手下調教了十幾年，也去中央經濟部歷練了三年，有能力和熱忱要回到滋養他成長茁壯的高雄前鎮、小港服務，自己非常的開心及與有榮焉，雖然為他沒有回故鄉服務感到可惜，但是在外打拚的雲林子弟有心為照顧他十幾年的所在服務，一定要來替他加油打氣。
黃彥毓也非常感謝蘇治芬今天來幫自己加油。自己在陳菊前市長手下被「調教」了十幾年，把該學的學回來為高雄服務，希望前鎮小港的選民給自己機會，在高雄4/11開始的民調期間，給自己一個機會，守住電話、守住前小、守住高雄，守住在外打拼的每個台灣子弟。