COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「黃彥毓，我願意」　立委蘇治芬為雲林子弟來讚聲

▲民進黨前雲林縣長、立委蘇治芬今天特南下高雄，為同為雲林虎尾的高雄市前鎮小港區市議員參選人黃彥毓站台並陪同黃彥毓進入漢民市場拜訪。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲民進黨前雲林縣長、立委蘇治芬今天特南下高雄，為同為雲林虎尾的高雄市前鎮小港區市議員參選人黃彥毓站台並陪同黃彥毓進入漢民市場拜訪。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-04-01 19:40:38

民進黨初選將近，前雲林縣長、立委蘇治芬今（1）日特南下高雄，為同為雲林虎尾的高雄市前鎮小港區市議員參選人黃彥毓站台鼓勵，並陪同黃彥毓進入漢民市場拜訪。蘇治芬表示，她是看著黃彥毓長大的長輩，雖然為他沒有回故鄉服務感到可惜，但是在外打拚的雲林子弟有心為照顧他十幾年的所在服務，一定要來替他加油打氣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲前雲林縣長、立委蘇治芬與黃彥毓依同戴上台灣燈會代表物虎尾燈為黃彥毓站台。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲前雲林縣長、立委蘇治芬與黃彥毓依同戴上台灣燈會代表物虎尾燈為黃彥毓站台。（圖／邁向過半大聯盟提供）
蘇治芬也指出，今天來高雄遇到非常多的鄉親也跟黃彥毓一樣從雲林來打拼，前鎮小港有很多雲林移居至此的親朋好友，今天就是特地來央託大家，牽成栽培黃彥毓，請民調唯一支持，「黃彥毓，我願意」。

蘇治芬表示，黃彥毓的父親黃良平是美麗島雜誌社雲林縣總幹事，與黨外前輩蘇東啟、蘇洪月嬌，也就是她的父親與母親，一起反抗威權體制。蘇治芬表示，在那個時代，黃彥毓的父親跟蘇家每一位成員都有隨時被關的準備。黃彥毓是從小看黨外雜誌、民主家庭長大的小孩，她在與當時的國民黨對抗時黃彥毓就在台下發文宣。

▲蘇治芬今天特地來央託大家，牽成栽培黃彥毓，請民調唯一支持，「黃彥毓，我願意」。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲蘇治芬今天特地來央託大家，牽成栽培黃彥毓，請民調唯一支持，「黃彥毓，我願意」。（圖／邁向過半大聯盟提供）
蘇治芬也認為，黃彥毓在陳菊姐手下調教了十幾年，也去中央經濟部歷練了三年，有能力和熱忱要回到滋養他成長茁壯的高雄前鎮、小港服務，自己非常的開心及與有榮焉，雖然為他沒有回故鄉服務感到可惜，但是在外打拚的雲林子弟有心為照顧他十幾年的所在服務，一定要來替他加油打氣。

黃彥毓也非常感謝蘇治芬今天來幫自己加油。自己在陳菊前市長手下被「調教」了十幾年，把該學的學回來為高雄服務，希望前鎮小港的選民給自己機會，在高雄4/11開始的民調期間，給自己一個機會，守住電話、守住前小、守住高雄，守住在外打拼的每個台灣子弟。

高市公布清明連假防疫措施　建議開工前快篩方可上工

高雄今+2　另增2北市個案搭高鐵返高掃墓

「宇宙兒童派對」來了！高雄兒童美術館閃亮登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀