吳建豪愚人節宣布喜訊　曝「很榮幸成為家庭一員」

吳建豪與Virgin Music （維京唱片）簽約，成為與泰勒絲（Taylor Swift）、怪奇比莉（Billie Eilish）、小賈斯汀（Justin Bieber）、魔力紅（Maroon 5）、女神卡卡（Lady Gaga）、亞莉安娜（Ariana Grande）並駕齊驅的國際歌手，吳建豪也在臉書發文：「英文專輯即將推出，很榮幸也很幸運能成為這個家庭的一員。謝謝Virgin Music，對即將到來的一切感到興奮，準備踏上這趟旅程！」
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吳建豪愚人節公布進軍美國喜訊，還將推出全英文專輯，令不少粉絲誤以為是個天大的玩笑，但其實一切都「不是開玩笑的」，在愚人節公布好消息除了巧合、也是順勢而為，近期吳建豪從籌製英文單曲、拍MV到正式公告與Virgin Music （維京唱片）合作，一切都緊鑼密鼓，在預計的時程中，官宣遇到愚人節，他也哈哈大笑說：「很有梗！」對於第一次發行英文單曲，吳建豪表示：「這將是我在美國發行的首支英文單曲，現在非常興奮，覺得榮幸，同時也有點小緊張，因為將把我做的音樂，呈現在全球樂迷面前！」
吳建豪出身於美國加州聖塔摩尼卡，事實上在返台成為F4成員出道前，就曾在1997年以19歲之齡，在紅遍全球的美國嘻哈團體Run-D.M.C.的一支Remix MV《It’s Like That》中露臉，粉絲驚呼他是「國際V」，早在出道前就已埋下長梗，紛紛稱讚：「早為21年後、登陸西洋樂壇做好準備耶」、「注定要走國際啦」、「遠目，Van Ness Wu是華人之光」、「相當了不起內」。