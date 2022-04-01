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雙鐵都受影響！台鐵新左營到楠梓站　雙向被迫斷電2小時

▲高鐵左營站有大批遊覽車來進行接駁。（圖／記者爆料網）
▲高鐵左營站有大批遊覽車來進行接駁。（圖／記者爆料網）

編輯中心／綜合報導

2022-04-01 19:17:292022-04-01 20:15:17

明日就是清明連續假期，不過傍晚傳出東南水泥場區，疑似因施工不慎，水泥儲倉撞擊電塔造成電塔倒塌，壓到高鐵電車線，導致高鐵電力中斷，高鐵台南-左營間停駛，高鐵已緊急變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁，但為了配合搶修作業，台鐵在18點半過後將新左營到楠梓站斷電，南下列車規劃僅行駛到橋頭，預計將停駛2小時，改透過高雄捷運接駁。

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台灣高鐵指出，今日下午15時39分在左營路段發生供電異常，經查是鄰近東南水泥廠區施工，造成台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。受此事件影響，高鐵公司將變更運轉區間為南港站至台南站，並啟動台南至左營間站間接駁，高鐵公司已成立緊急應變中心應處。

除了高鐵受影響外，台鐵高雄左營機務段內也受波及，導致電車線無電，台鐵採柴電牽引至新左營站升弓，為了配合搶修作業，台鐵在18點半過後，將新左營到楠梓站斷電，南下列車規劃僅行駛到橋頭，預計將停駛2小時，改透過高雄捷運接駁。

本次事故造成2戶停電及部分用戶發生壓降，系統供電正常，但由於電塔倒塌進一步影響高鐵線路，台電已派員積極搶修中。

針對事故影響班次，高鐵公司表示，原依《旅客運送契約》規定，旅客若有搭乘接駁車者，不適用台南至左營區間延遲退費規定。然考量此事件造成旅客之影響，高鐵公司宣布，旅客若搭乘台南至左營區間接駁車者，仍可於一年內辦理退票。（編輯：林莞茜）


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