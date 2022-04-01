水泥塔倒塌瞬間曝！爆猛烈火光 工程車司機倉皇跳車奔逃
高市楠梓區東南水泥舊廠今（1）日下午進行拆除工程時，疑似因操作不慎發生工安意外，讓高塔倒塌方向錯誤，而砸毀廠區圍牆以及跟高壓電塔，所幸現場無人傷亡，但也因此使得高鐵電力異常，左營-台南間被迫停駛，造成大批返鄉民眾滯留在車站。施工與事故當下畫面曝光，倒下瞬間爆出猛烈火光，操作怪手的工程車司機見狀也嚇得倉皇跳車，期間連連往後看確認狀況，場面相當駭人。
從畫面中可以看到，當時工程車正在進行拆除作業，不斷在敲打水泥塔，但過沒多久疑似是角度不對，水泥塔左邊先是冒出一陣煙塵，下秒整個垮掉，往左邊傾斜倒塌，接著微靠右往工程車方向落地，並壓到一旁的高壓電塔，瞬間爆出一陣火光，高鐵電力系統秒異常，無法行駛。
只見在水泥塔倒塌當下，工程車司機見狀，也嚇得趕快調整怪手方向，接著顧不得車子，直接倉皇跳車往後奔逃，期間還頻頻回頭，不可置信地往回望，所幸事後並未造成傷亡。
此起工安意外，除了高鐵受影響外，台鐵高雄左營機務段內也受波及，導致電車線無電，台鐵採柴電牽引至新左營站升弓，為了配合搶修作業，台鐵在18點半過後，將新左營到楠梓站斷電，南下列車規劃僅行駛到橋頭，預計將停駛2小時，改透過高雄捷運接駁。
高雄市政府則表示，初判營造廠拆除過程不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，造成台電69KV輸電線路斷線。因拆除過程違反建築法第84條規定，高市工務局業依同法第89條勒令停工，並函文拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬元罰鍰，另因拆除建築物時，致生公共危險，依刑法第193條規定移送法辦，後續需完成復工計畫審核通過後，始得進行拆除作業。（編輯：林莞茜）