協助台電、雙鐵通車　高市府成立指揮中心期望今晚復電

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林欽榮表示，他已電請交通部長王國材和台鐵局長杜微等人，取得他們同意與支持，配合暫時斷電2小時，另外，也商請台電高屏供電區營運處處長吳清木及台電區處派員，儘速於晚上7時到9時於2小時內將掉落高壓電線移除，並裝設新的69KV電線，以利高鐵及台鐵能儘速恢復電力。台電也配合出動162名電力人員，消防局也出動2輛照明車協助現場台電施工。
林欽榮說，這一事故最棘手之處是，倒塌的高塔等異物橫跨在台鐵與高鐵軌道之間，高鐵首當其衝，新左營站到楠梓之間，一旦區域斷電施工，台鐵也會受影響，預計2小時內完成搶修，目標讓今晚台鐵、高鐵都能恢復電力。
工務局表示，拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通，因拆除過程違反建築法第84條規定，該局業依同法第89條勒令停工，並函文拆除申請人、拆除人及監造建築師各處以最高新台幣9萬元罰鍰，另因拆除建築物時，致生公共危險，依刑法第193條規定移送法辦，後續需完成復工計畫審核通過後，始得進行拆除作業。
交通局則除協助調度50輛遊覽車，接駁旅客從高鐵左營站至高鐵台南站外；同時協調台鐵加開嘉義至高雄間班次，各級列車也增停中洲站，交通局也將持續調度車輛，以備輸運需求，後續復電事宜則由經濟發展局持續與台電高屏區供電處磋商及回報處置。