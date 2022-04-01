影／高鐵斷電搶修　預計今晚11點恢復雙向正常運作

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經台電人員於下午4點51分抵達事故現場評估，決定採「剪線」方式處理，以便移除高鐵電車線上方導線；同時為確保作業安全，亦須協請台鐵同步於下午7點08分配合斷電作業。
在台鐵方面，為配合台電搶修，於晚間6點46分，新左營到楠梓間斷電封鎖營運中斷。而自晚間5點20分起至16點46分止，上下行列車增停中洲站辦理客運接駁，18時46分起，新左營到橋頭間改乘高雄捷運。
台鐵說明，對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費。持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年之內免費憑原票兌換同級同區間乘車一次。持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限一日。
台電說明，由於電塔倒塌造成高壓纜線掉落進一步影響高鐵電車線路，台電立即派員至現場處理，總處1小時內同步成立緊急應變中心，並協調台鐵於晚間6點45分斷電，7點08分完成安全措施後，台電人力同步進場修復。過程除台鐵及高鐵調派維修車支援，台電也動員160名以上同仁，升空、吊臂等40台以上各式車輛，分4組人力積極搶修，已於晚間8點38分移除全部導線。高鐵公司預估，若上述作業順利完成，高鐵維修人員可以立即進場搶修，預計最快於晚間11點整可以恢復雙向正常營運。
台灣高鐵公司表示，依照《旅客運送契約》規定，本次異常事件非可歸責於高鐵公司及天災之事由，旅客若有搭乘接駁車者，原不適用台南至左營區間延遲退費規定。然考量旅客影響甚鉅，故乘車票如包含台南至左營區間行程，受本次事件影響旅客，於搭乘接駁車後，仍可於一年內退還未乘區間票價。
最後，針對此事件影響台灣高鐵營運安全並造成旅客行程延誤，高鐵公司將研議後續求償事宜。