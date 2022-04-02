在地精釀啤酒夯！趙天麟愛喝IPA　推掌門棧貳庫無敵海景

我是廣告 請繼續往下閱讀
「愛上精釀啤酒是2014年去了美國3週」，趙天麟回憶，那時候走遍5州6城市，發現精釀啤酒早成為美國人的日常，自己就在那時開始了解了拉格、IPA（印度淡艾爾）等酒種，也開始品嚐各種精釀啤酒的不同風味。
趙天麟說，後來2017年認識愛品酒的PAPAGO董事長簡良益，雙方先是在專業項目上有很多交流與對話，簡良益才向自己介紹原來旗下還有一個這麼迷人的產業–掌門精釀啤酒，實際接觸品嚐後更是驚豔，「竟然可以有琳瑯滿目的台灣酒款，實在很用心」。
談到掌門，趙天麟說，自己最常去的掌門門市是位在高雄的棧貳庫門市，「我是3寶爸，有很大的遛小孩需求，那個空間很讚，在那邊看海喝酒，小孩也可以動一動」。趙也說，棧貳庫門市是所有分店餐點最完整的，小孩愛吃炸雞，自己最愛鴨賞沙拉，然後再看當天的「飢餓情況」，看是要多點些排餐或是義大利麵等。
至於最喜歡的酒款為何？趙天麟說，不喜歡太酸或太甜的酒款，而喜歡最純粹的麥味，所以都從麥味重的「喝拎」、「55%小麥」等濃度比較低的酒款開始喝，接著就會挑戰濃度比較高、自己也很喜歡的IPA，像是「雙重花惹發」、「柒拾肆加強版」。
趙天麟說，掌門高雄棧貳庫門市有無敵海景，又有台灣人自己釀、有世界級水準的好酒，期待高雄人或是到高雄遊玩的旅客，都一起看海、品酒、放鬆。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！