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在地精釀啤酒夯！趙天麟愛喝IPA　推掌門棧貳庫無敵海景

▲民進黨立委趙天麟熱愛精釀啤酒，高雄棧貳庫的掌門精釀是其時常聚會、放鬆的餐酒館。（圖／翻攝自趙天麟臉書）
▲民進黨立委趙天麟熱愛精釀啤酒，高雄棧貳庫的掌門精釀是其時常聚會、放鬆的餐酒館。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-04-02 08:00:00

精釀啤酒文化近年開始盛行於台灣，包含臺虎精釀、酉鬼啤酒、啤酒頭、掌門精釀等品牌通路越來越廣，多元的風味廣受國人喜愛。民進黨立委趙天麟也是精釀啤酒的愛好者，他向《NOWnews今日新聞》記者透露，自己2014年去美國時接觸精釀啤酒，後來喝到了掌門精釀後感到驚艷，無論是小麥啤酒或是IPA自己都很喜歡。他也推薦大家到高雄棧貳庫的掌門精釀看海、品酒、放鬆。

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▲掌門精釀啤酒酒款多元，位在高雄棧貳庫的門市更深受許多遊客喜愛與推薦。（圖／記者黃宣尹攝）
▲掌門精釀啤酒酒款多元，位在高雄棧貳庫的門市更深受許多遊客喜愛與推薦。（圖／記者黃宣尹攝）
趙天麟表示，自己本身就喜歡品酒，而在所有酒類當中，啤酒更是名列前茅的心頭好，最早接觸到的精釀啤酒是金色三麥，他的酒款走大眾化路線，再搭配餐食，很平易近人。

「愛上精釀啤酒是2014年去了美國3週」，趙天麟回憶，那時候走遍5州6城市，發現精釀啤酒早成為美國人的日常，自己就在那時開始了解了拉格、IPA（印度淡艾爾）等酒種，也開始品嚐各種精釀啤酒的不同風味。

趙天麟說，後來2017年認識愛品酒的PAPAGO董事長簡良益，雙方先是在專業項目上有很多交流與對話，簡良益才向自己介紹原來旗下還有一個這麼迷人的產業–掌門精釀啤酒，實際接觸品嚐後更是驚豔，「竟然可以有琳瑯滿目的台灣酒款，實在很用心」。

談到掌門，趙天麟說，自己最常去的掌門門市是位在高雄的棧貳庫門市，「我是3寶爸，有很大的遛小孩需求，那個空間很讚，在那邊看海喝酒，小孩也可以動一動」。趙也說，棧貳庫門市是所有分店餐點最完整的，小孩愛吃炸雞，自己最愛鴨賞沙拉，然後再看當天的「飢餓情況」，看是要多點些排餐或是義大利麵等。

至於最喜歡的酒款為何？趙天麟說，不喜歡太酸或太甜的酒款，而喜歡最純粹的麥味，所以都從麥味重的「喝拎」、「55%小麥」等濃度比較低的酒款開始喝，接著就會挑戰濃度比較高、自己也很喜歡的IPA，像是「雙重花惹發」、「柒拾肆加強版」。

趙天麟說，掌門高雄棧貳庫門市有無敵海景，又有台灣人自己釀、有世界級水準的好酒，期待高雄人或是到高雄遊玩的旅客，都一起看海、品酒、放鬆。

▲坐擁高雄港壯闊海景的掌門精釀棧貳庫門市，成為港都人氣酒館之一。（圖／記者黃宣尹攝）
▲坐擁高雄港壯闊海景的掌門精釀棧貳庫門市，成為港都人氣酒館之一。（圖／記者黃宣尹攝）
▲掌門精釀啤酒酒款多，現拉生啤風味細緻、各有異同，到訪的客人都讚不絕口。（圖／記者黃宣尹攝）
▲掌門精釀啤酒酒款多，現拉生啤風味細緻、各有異同，到訪的客人都讚不絕口。（圖／記者黃宣尹攝）
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