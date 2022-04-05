美國擬升級608架F-16V戰機！台灣數量不再是全球最多

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F-16是一款單發動機的多功能戰機，固定武器為一挺20公厘M61火神式機砲，同時可掛載空對空飛彈、空對地與反艦飛彈等武器執行任務。第一代為F-16A/B型，A型為單座、B型為雙座型。在改善航電與發動機之後，通用動力公司推出F-16C/D型，具備全天候視距外攻擊能力。
由於優異性能與操作成本低廉讓F-16戰機獲得銷售佳績，現在於近30個國家服役中，總生產架數超過4,500架，至今仍在生產。美國為F-16戰機最大使用國，美國空軍與空中國民兵至今有約900多架F-16C/D戰機。通用動力公司在1993年將飛機製造部門出售給洛克希德公司，洛馬於2012年推新型F-16V戰機。
我國空軍正進行「鳳展專案」，將現有的140架F-16A/B升級至F-16V，最大改良處為加裝一具AN/APG-83雷達，特色是可以同時執行搜索、追蹤、鎖定多個目標，升級型的F-16V換裝APG-83電子主動掃描陣列（AESA）雷達，可同時執行對地、對海與空中搜索能力，距離也從180公里提升至370公里，並配合先進狙擊手莢艙、神射手莢艙，具有更好解析度及偵獲距離。
F-16V戰機新購的聯合頭盔瞄準系統（JHMCS），可同步將近100項訊息整合顯示於頭盔中的鏡片，在進行訓練或作戰時，獲得資訊的方向與來源不再侷限於正前方，可達到人機一體目的，搭配AIM-9Xj短程空對空飛彈的離軸攻擊能力，發射後甚至能迴轉攻擊正後方的敵機，堪稱最強F-16戰機。空軍另新購66架F-16V Block70型戰機，共計206架F-16V戰機，我國F-16戰機架數也排名全球第五多。
根據美國空軍「戰機生命週期管理中心」（AFLCMC）指出，這次升級的F-16C/D為Block40與50兩個批次構型，將進行至少22項裝備升級，主要包括APG-83型雷達、電戰設備、通訊套件、任務電腦與座艙航電系統，還會加裝Link 16資料鏈以提升高速資料傳輸能力。美軍雖然未說明升級後的型號，但其升級內容與洛馬F-16V的性能升級標準一致。
美軍若升級608架F-16C/D至F-16V規格，將取代台灣成為全球F-16V戰機最多的國家。