烏克蘭總統不求日本提供軍援　駐日大使說明

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他表示，俄羅斯軍人不僅攻擊烏克蘭的民宅、醫院等，還對烏克蘭民眾燒殺擄掠，毫無軍紀。俄軍一度占據車諾比核電廠，司令官沒告訴士兵那裡是輻射劑量高的地方。
他說，烏克蘭將接受美國、英國所提供的最新武器，烏克蘭可藉此提升防衛能力以抵抗俄羅斯的攻擊。
澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）日前對美國、英國、以色列的演說直接要求這幾個國家提供烏克蘭軍事支援，但3月23日對日本國會視訊演說時並沒做這樣的要求。澤倫斯基僅說聯合國安理會等既有的安全保障體制功能不彰，需有新的手段才行，期待日本能發揮領導力。
克爾松斯基今天在記者會上被媒體問及此事時表示，澤倫斯基在準備對日的演說時，有考慮到聽者所處的環境，包括文化、法律、政治等的環境。
他說，澤倫斯基演說內容用字遣詞非常謹慎，當然是有考慮到日本憲法第9條等政治環境，尤其是日本民眾對戰爭的想法。
他還說，日本身為世界的超級大國，日本的立場很重要，不僅是在國際財政方面，包括現行的安全保障的改革方面，日本扮演著很重要的角色。他認為，聯合國的功能不健全，期待日本能發揮領導力，協助國際安全保障體制的改革。
對於俄羅斯是聯合國安理會常任理事國一事，克爾松斯基面露不悅的說：「實在無法理解那麼殘酷的國家竟擁有安理會的特權。」
烏克蘭駐日大使館2月25日開始設立募款銀行專戶，至今收到20萬人共逾50億日圓（約新台幣12億元）的善款。克爾松斯基表示，由衷感謝日本各界給予烏克蘭的人道支援及財政支援，所募得的善款將用於逃到國外的烏克蘭人的救援。（編輯：黃自強）1110401