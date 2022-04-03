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foodpanda、Uber Eats 4月外送優惠碼！懶人包一次收齊

▲foodpanda及Uber Eats兩大外送業者皆在4月份推出會員專屬優惠。（圖／張勵德攝）
▲foodpanda及Uber Eats兩大外送業者皆在4月份推出會員專屬優惠。（圖／張勵德攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-03 08:30:00

兩大外送平台，foodpanda和Uber Eats 4月分別推出不少優惠，一次整理4月份美食外送、生鮮雜貨優惠碼。且為力拼會員數，皆有針對會員祭出專屬優惠，像是Uber Eats會員連假期間滿額最高折80元，foodpanda團購最高一單省200元。所有活動如果臨時修改還是以外送平台公告為主，且兌換優惠碼皆有數量限制，送完為止。

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▲Uber Eats 推會員優惠，美食外送最高折100元。(圖／Uber Eats 提供)
▲Uber Eats 針對會員，4/5前輸入優惠碼單筆滿299元，可享80元折抵。(圖／Uber Eats 提供)
Uber Eats 優饗方案/雙享方案會員優惠

1美食外送

  • 3/31-4/5，輸入【連假好優】，單筆訂單金額滿 299 元，可享 80 元優惠折抵（限使用2次）。
  • 4/1-5/4，輸入【會員四你】，單筆訂單金額滿 581 元，可享120元優惠折抵（限使用5次）。
2 生鮮雜貨「首購」優惠

  • 4/1-5/4，輸入【生鮮很優】「首次」訂購生鮮雜貨之優饗方案及雙享方案會員，於指定生鮮雜貨商家單筆消費滿 100 元，可享 5 折（限使用2次），最高折抵 150 元。
3 生鮮雜貨優惠

  • 4/1-5/4 ，輸入【很會買生鮮】單筆消費金額滿 350 元，可享 72 折（限使用1次），單筆消費最高折抵 100 元。
4 外帶自取優惠

  • 4/1-5/4 ，輸入【很會外帶】，訂購外帶自取可享 7 折（限使用3次），單筆最高折抵 100 元。
5 歡慶兒童節

  • 3/30-4/12 ，優饗及雙享會員輸入優惠序號【連假快樂】，於指定活動餐廳單筆訂單金額滿 299 元，再享 75 折優惠（限使用2次），單筆消費最高折抵 100 元。
Uber Eats全用戶優惠

  • 3/31-4/5，輸入【連假吃飽】，單筆訂單金額滿 299 元，可享 50 元優惠折抵（限使用2次）。
  • 3/30-4/12 不須輸入序號，於吉野家、三商巧福等指定餐廳合作夥伴訂購美食外送單筆消費滿 229 元，最高可享 60 元優惠折抵
  • 3/30-4/12 不須輸入序號，拿坡里人氣套餐8折
  • 即日起-4/5輸入【家樂福日本購】，在家樂福 Uber Eats App 推出「春遊日本購」活動專區，80種品項享 8 折起，於4/5前使用 Uber Eats App 於家樂福活動商家消費滿 250 元，可再享75折優惠（限使用1次），單筆最高可折抵 100元 。
▲foodpanda 推出不少優惠碼。(圖／資料照片，記者張勵德攝)
▲foodpanda 推出不少優惠碼。(圖／資料照片，記者張勵德攝)
foodpanda 

1 pandapro 會員專屬優惠

  • 即日起～4/30， pandapro會員訂購星巴克滿、摩斯漢堡、大苑子滿$300 享 8 折，最高折抵$100 ，免輸入優惠碼。
2 美食外送優惠 (皆為數量有限，兌完為止。)

  • 即日起～4/30，使用團購訂單功能滿 $1,000 輸入優惠碼【GP200】現折 $200，每人可用 5 次。
  • 4 /4~4/24，訂購必勝客 Pizza Hut／Pasta Hut 滿 $200輸入優惠碼【PH50】現折 $50 。
  • 4 /11~5/1，訂購達美樂超級夏威夷小披薩輸入優惠碼【HAWAII】現折 $101。
  • 即日起~4/12 ，訂購麥當勞獨家指定套餐（在地經典板烤鷄腿堡餐、美式正宗烤汁豬排堡餐）享優惠價 $249，免輸入優惠碼。
  • 4 /13 ~4/26，訂購星巴克「特大巧克力可可碎片星冰樂」享 2 杯 6 折，免輸入優惠碼。可再搭配 pandapro 專屬優惠，整筆訂單滿 $300 再享 8 折優惠，最高折抵 $100。
3 生鮮雜貨優惠

  • 即日起~4 /14，訂購生鮮雜貨滿 $399 輸入優惠碼【就四想買】享 75 折優惠，最高折抵 $150，每人可用 2 次。數量有限，兌完為止。
  • 4/2 ~4/ 5，訂購 7-ELEVEN 統一超商滿 $220 輸入優惠碼【就四買下七】現折 $50，每人可用 1 次。
  • 即日起~4 /30，訂購 pandamart 熊貓超市滿 $499 輸入優惠碼【熊貓超四】享 75 折優惠，最高折抵 $200，每人可用 1 次。

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