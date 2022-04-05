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足球／奇蹟！心臟一度停止　丹麥埃神重生國家隊首秀進球

▲丹麥29歲的中場大將Christian Eriksen(埃里克森)逃過死神召喚，首度重返國家隊就進球。（圖／美聯社／達志影像）
▲丹麥29歲的中場大將Christian Eriksen(埃里克森)逃過死神召喚，首度重返國家隊就進球。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-05 09:19:02

「曾經我死去5分鐘。」丹麥29歲的中場大將Christian Eriksen(埃里克森)去年夏天在歐國盃上，因心臟突然一度停止而昏倒，震驚各界，所幸搶救回來，如今康復，近日更國際友誼賽完成復出，還踢進一球令人非常感動。

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相信不少球迷對Eriksen昏倒那一幕還記憶猶新，意外發生在去年6月13日歐國盃B組賽事，丹麥對上芬蘭，Eriksen在上半場結束前，突然倒地失去意識，醫護人員在場上進行20分鐘的急救，不少隊友當場慌了哭了出來。

隊醫表示當時Eriksen的心臟一度停止，大多數人都認為，可能就此結束職業生涯，但熱愛足球的他沒有放棄，「當時我死了5分鐘，現在我康復了，我想要回場上，參加世界盃，那是我的夢想，我無法想像沒有足球該怎麼生活。」

對於自己的身體狀況，Eriksen已不擔心，植入了除顫器，並接受更多檢查後，逐步開始恢復訓練，終於在今年2月26日回歸綠茵，改和英超球隊布倫特福德簽約完成復出首秀，至今出賽超過200分鐘還有貢獻助攻。

至於前進世界盃的目標呢？Eriksen近期被丹麥國家隊徵招，並在3月27日的國際友誼賽中替補登場，相隔287天披上紅白球衣完成國家隊復出首秀，上場不到2分鐘、首次觸球就進球了，這是他為丹麥踢進的第37球，並列隊史射手榜第6，而他永不放棄生命的精神更是令人動容。
 

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