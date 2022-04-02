從八卦記者成香港女首富　她只用13年超越關之琳、李嘉欣

近來香港蘇富比一則消息突然吸引外界目光，將在春季舉行「皇苑蘊珍-劉鑾雄藏御瓷萃珍」，當中領銜的永樂青花龍紋罐，估計近2.4億台幣，最後落槌可望創驚人天價。其實70歲劉鑾雄近年來疾病纏身，已相當低調，這位超級富商熱愛收藏藝品和美女，家產逾3000億台幣。但比他更傳奇的是他現任的妻子甘比，她從一個八卦記者成為身家2000億台幣的香港女首富，是「麻雀變鳳凰」的真實勵志童話。





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活躍於金融和地產業的劉鑾雄，第一任妻子寶詠琴也是商業女強人，2人聯手創業打天下，並育有一對兒女，但婚姻維持15年，於1992年離婚。事業有成的劉鑾雄，開始蒐集起娛樂圈大美女，和他沾上八卦花邊的關之琳、李嘉欣、蔡少芬等，都是女神容貌，劉鑾雄送名牌、豪宅討女神歡心不稀奇，最生動的一篇，是傳他這位大總裁，為了得到李嘉欣芳心，竟在她的住所停電時，爬了20多層的樓梯，親手送上她想吃的腸粉。





▲甘比(右起)帶著大女兒劉秀樺陪劉鑾雄去打疫苗。翻攝甘比IG

但這些神級美女最終都沒成為劉鑾雄的第二任妻子，連讓劉鑾雄爬高樓送腸粉的李嘉欣都沒如願，不過，李嘉欣後來還是嫁給豪門公子許晉亨。本名陳凱韻的甘比，做到了這些玉女明星的「不可能的任務」，她足足小了劉鑾雄28歲，當年她只是住公屋，家境一般，剛入社會在《蘋果日報》當娛樂記者，月薪約一萬港幣，還為自己取了另一個名字「甘比」。





甘比雖然長得清秀可愛，但還是比不上娛樂圈的大美女，不過，她一雙眼碌碌有神，留著清爽短髮，俏麗有型，且跑新聞膽識過人，曾在鄭伊健西貢住所外拍到梁詠琪前來慶生的畫面，成為轟動一時的「雙琪奪面」事件；另外在對伏明霞一次獨家專訪中，對方親口證實與梁錦松的戀情。 而對媒體相當孤僻的周星馳，對甘比卻親切無比，在電影《少林足球》的盛大記者會中，星爺竟然伸長手點甘比的臉，這張照片見諸媒體後，更讓人對這位八卦女記者刮目相看。





▲甘比熱心公益，常出席慈善活動。翻攝甘比IG

一位挖八卦的記者要和大明星建立深厚交情，難度之高可想而知，但甘比當記者短短短三年，卻和不少大明星成為好友。甘比問八卦犀利，但她親切俏麗又讓人親近，就在偶然的採訪機緣下，讓劉鑾雄留下深刻的印象。2002年甘比辭掉八卦記者工作，轉到劉鑾雄的企業上班，工作能力強，被外界稱為「大劉愛將」，近水樓台日久生情，她也成為大劉的紅顏知己之一。





2008年，甘比從報導八卦新聞成為八卦新聞的主角，當時盛傳她已經懷孕並搬入劉鑾雄豪宅安胎，該年她生下大女兒劉秀樺，劉鑾雄不避嫌親往醫院探望。但當時劉鑾雄身邊還有一個已為他生女兒的伴侶呂麗君，她對甘比憤怒無比，公開發聲明質疑甘比小孩生父的身分。





未料此舉引來劉鑾雄的不滿，他公開承認是甘比女兒的父親，並嚴厲斥責呂麗君，2012年甘比又為劉鑾雄生下兒子，終於在2016年，甘比和劉鑾雄註冊結婚，劉鑾雄並表示，已於2014年和呂麗君分手，這個宣告等於是表白只鍾情甘比，2017年甘比又生下第三胎，劉鑾雄並將家產拆分給甘比，她一夕之間身家逾2000億台幣，成為香港女首富。





不少玉女紅星因為劉鑾雄太花心，最後仍選擇和他分手，但甘比苦等了13年，終於成為劉鑾雄的合法妻子，以女主人的身分冠冕堂皇地亮相，近年來更為企業集團做公益，打造高端形象，此外她是當紅的社交名媛，和娛樂圈就有淵源的她也常和眾多大明星在活動中亮相，尤其和天后鄭秀文私交甚篤。外界分析她最終上位的成功因素有三，對名分不爭不搶、對生病的大劉不離不棄、和劉家上下相處融洽。要做這三點似乎也不難嘛，但對眾女星們而言卻很難，因為押上的是「當紅青春」，籌碼太高，於是最後都敗給了圈外人－甘比！





▲甘比(左)和天后鄭秀文情同姊妹。翻攝甘比IG











