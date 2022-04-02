今晨最低溫11.2度！週末濕冷又多雨 週一起轉晴氣溫回升
今（2）天是清明連假第一天，中央氣象局表示，受到大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，今明兩日各地天氣較冷，台灣北部、東北部及東部地區有雨，中部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、馬祖亦有局部短暫雨，金門為多雲的天氣，北部、東北部、東部地區及中部山區並有局部較大雨勢發生的機率。今日上午東半部（含蘭嶼、綠島）、中部以北沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，請注意。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」撰文指出，今晨本島平地最低溫為桃園楊梅11.2度，新竹關西11.6度，苗栗西湖鄉12.0度，中部地區最低溫12.6度、南部地區14.6度，東部地區13.9度。冷氣團強度已達「大陸冷氣團」標準，2020年4月13日也曾有「寒流」，故今年並非特殊。
吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日水氣移入，中部以北轉有陣雨，並逐漸擴及全台，明日白天全台持續有雨；今晚起中部以北有較大雨勢，應注意；明晚水氣已通過、降雨停歇。受「大陸冷氣團」影響，各地皆濕冷，平地最低溫仍在12度左右，「春寒料峭」注意保暖。今日各地氣溫：北部12至16度，中部13至20度，南部14至23度，東部14至20度。
下週一、二高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部偶有局部降雨的機率。下週三持續晴朗穩定的天氣，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；下週四小股東北風增強，迎風面有小變化；影響輕微；下週五恢復晴朗穩定的天氣。另外，各國模式皆模擬一週之後，南海及菲律賓東方海域各有熱帶擾動活動的跡象，需持續觀察。（編輯：倪浩軒）