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東南水泥崩塌釀禍！斷電影響12萬人　距台鐵側線僅50公尺

▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥外包商在進行拆除作業時，施工不慎導致台電電塔倒塌。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 07:32:43

昨（1）日下午15點39分左右，東南水泥廠包商進行水泥高塔拆除工程時，疑因施工不慎導致高塔倒錯邊壓倒高壓電塔，使高鐵供電異常，左營到台南約停駛7小時，超過12萬位旅客受影響。台灣鐵道暨國土規畫學會指出，崩塌的位置，距離50公尺就會碰到台鐵的側線，是與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外，「何時我們的乘客、用路人與全體國民，可以受到安全文化的包圍與保護呢？」

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▲東南水泥倒塌，台鐵高鐵一度停擺。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥倒塌，台鐵高鐵一度停擺。（圖／翻攝畫面）
台鐵為了配合台電搶修工程，斷電2小時，終於讓高鐵於昨晚10點40分搶修完成，全線恢復正常。高鐵公司表示，購買車票台南至左營區間受影響的旅客，搭乘接駁車後仍可於1年內退還未乘區間票價，後續並將繼續研議求償事宜，交通部長王國材更揚言求償到底。

對此重大意外，台灣鐵道暨國土規劃學會在臉書發文表示，「這不是愚人節！而是與重大軌道事故錯身而過的嚴重意外！」台灣鐵道暨國土規劃學會初步量測，東南水泥工地崩塌的位置，距離50公尺就會碰到台鐵的側線，而距離100~150公尺以內，就會可能危害到台鐵與高鐵的正線列車。

▲台灣鐵道暨國土規劃學會初步量測，東南水泥工地崩塌的位置，距離50公尺就會碰到台鐵的側線。（圖／翻攝自台灣鐵道暨國土規劃學會臉書）
▲台灣鐵道暨國土規劃學會初步量測，東南水泥工地崩塌的位置，距離50公尺就會碰到台鐵的側線。（圖／翻攝自台灣鐵道暨國土規劃學會臉書）
台灣鐵道暨國土規劃學會表示，「一年前，因為一個小小的工地疏失，許多珍貴的生命，從此再也回不了家。一年後，又是一個小小的施工疏失，崩塌的結構、震波與碎片，可能危害執行滿載返鄉旅客的台鐵與高鐵！還好今日沒有列車通過，否則，是不是又是一次死傷慘重的重大事故？」

台灣鐵道暨國土規劃學會質疑，「工安的檢討言猶在耳，交通部長才剛與家屬再一次看到令人心碎的車廂，馬上又發生一件類似的意外，這次又要檢討多少人？檢討多少官員都沒用，沒有認知風險的心態，鐵道員工與乘客的性命，都難以獲得保障。」

▲因東南水泥工安意外，高鐵行駛受到影響，台南車站更湧現許多乘客。（圖／民眾提供）
▲因東南水泥工安意外，高鐵行駛受到影響，台南車站更湧現許多乘客。（圖／民眾提供）
台灣鐵道暨國土規劃學會強調，「這次不是脆弱邊坡，這次不是鐵道工程，但是一樣危害正線列車運行。學會要問，還有多少工地會危害乘客安全，交通部知道嗎？更廣義來看，全國各縣市的工務監理部門，你們的定期與臨時檢查做了嗎？何時我們的乘客、用路人與全體國民，可以受到安全文化的包圍與保護呢？」（編輯：倪浩軒）


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