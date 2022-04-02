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東南水泥承包商去年就曾壓死工人　同是拆除中噴霧塔倒塌

▲東南水泥公司在拆除水泥塔的過程中，不慎將高壓電塔弄倒。（圖／翻攝畫面）
▲東南水泥公司在拆除水泥塔的過程中，不慎將高壓電塔弄倒。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 07:55:09

昨（1）日下午東南水泥廠包商在進行水泥高塔拆除工程時，疑因施工不慎導致拆除中的高塔倒錯邊，進而壓倒高壓電塔，使得高鐵左營到台南約停駛7小時，超過12萬位旅客受影響。事實上，東南水泥拆廠作業去年十一月就曾發生工安意外導致1位工人喪命，意外同樣是拆除物不穩，致使倒塌噴霧塔掩埋工人。類似狀況一再重演，這次工程負責人被依公共危險罪送辦，廠商也遭勒令停工。

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▲高市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程今天下午發生工安意外，水泥塔倒塌，工程車司機見狀跳車奔逃。（圖／翻攝記者爆料網）
▲高市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程今天下午發生工安意外，水泥塔倒塌，工程車司機見狀跳車奔逃。（圖／翻攝記者爆料網）
據了解，承包東南水泥的工程單位為炯德營造股份有限公司，登記在高雄市前鎮區。同公司於去年11月30日負責東南水泥廠噴霧塔拆除工程，就曾發生拆除物不穩倒塌的工安意外，導致42歲翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌的噴霧塔掩埋，翁男最後送醫不治。

意外反覆發生，東南水泥表示，該公司承包商在廠房拆除過程施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤致使倒塌壓倒電塔，影響高鐵主線供電中斷，造成了旅客不便，對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉，並承諾爾後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。

而高雄市政府則強調將重罰告到底，工程負責人將依公共危險罪送辦並給予停業處分，同時環保局已開出500萬罰單、工務局和勞工局也各自開罰77萬與30萬，後續的調查與求償仍在進行。（編輯：倪浩軒）


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