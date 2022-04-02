東南水泥承包商去年就曾壓死工人 同是拆除中噴霧塔倒塌
昨（1）日下午東南水泥廠包商在進行水泥高塔拆除工程時，疑因施工不慎導致拆除中的高塔倒錯邊，進而壓倒高壓電塔，使得高鐵左營到台南約停駛7小時，超過12萬位旅客受影響。事實上，東南水泥拆廠作業去年十一月就曾發生工安意外導致1位工人喪命，意外同樣是拆除物不穩，致使倒塌噴霧塔掩埋工人。類似狀況一再重演，這次工程負責人被依公共危險罪送辦，廠商也遭勒令停工。
據了解，承包東南水泥的工程單位為炯德營造股份有限公司，登記在高雄市前鎮區。同公司於去年11月30日負責東南水泥廠噴霧塔拆除工程，就曾發生拆除物不穩倒塌的工安意外，導致42歲翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌的噴霧塔掩埋，翁男最後送醫不治。
意外反覆發生，東南水泥表示，該公司承包商在廠房拆除過程施工不當，導致高塔倒塌方向錯誤致使倒塌壓倒電塔，影響高鐵主線供電中斷，造成了旅客不便，對此本公司深表歉意，鄭重對社會大眾道歉，並承諾爾後將落實加強對承包商作業人員的管理，重新對相關工程進行安全評估，並確保後續拆除作業的安全。
而高雄市政府則強調將重罰告到底，工程負責人將依公共危險罪送辦並給予停業處分，同時環保局已開出500萬罰單、工務局和勞工局也各自開罰77萬與30萬，後續的調查與求償仍在進行。（編輯：倪浩軒）