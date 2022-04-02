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接到朱立倫關鍵電話　羅智強參選桃園市長臨時急轉彎喊卡

▲原本預計今（2）日要宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強，凌晨發聲臨時喊卡，將繼續沈澱思考。（圖／羅智強辦公室提供）
▲原本預計今（2）日要宣布參選桃園市長的台北市議員羅智強，凌晨發聲臨時喊卡，將繼續沈澱思考。（圖／羅智強辦公室提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 08:16:21

國民黨桃園市長提名人選尚未確定，原本選意甚堅，預定將在今（2）日上午宣布參選的台北市議員羅智強，於今日凌晨緊急喊卡，表示自己接到黨主席朱立倫的電話，「主席告知我他對桃園局勢的看法，要求我在清明連假期間暫不對外發言」，於是羅智強決定將繼續沈澱思考，希望能求得更圓滿的解方。

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▲國民黨主席朱立倫今日被問及是否擔心羅智強脫黨參選時表示，黨會安排戰將去該有的戰場。（圖／文傳會提供）
▲國民黨主席朱立倫日前被問及是否擔心羅智強脫黨參選時表示，黨會安排戰將去該有的戰場。（圖／文傳會提供）
朱立倫昨日談到國民黨桃園選情，表示「一定會團結推出最強候選人」，而對於羅智強的安排，朱立倫則說「會安排他去戰將的舞台，戰將該有的戰場」，但並未明說戰場為何，只說一定有發揮的空間。

而羅智強凌晨在臉書發表的聲明全文如下：

「深夜兩點的煎熬，萬般無奈，要向好朋友們說聲抱歉。

原本上午十點要向所有長期支持智強的朋友，宣布重大決定的直播，必須取消了。

我想很多好朋友也猜到我原本要宣布的決定是什麼。我連聲明都寫好了。對我來說，這個決定，雖然是困難挑戰，但我沒有懸念、也義無反顧。

只是晚間，我接到朱立倫主席的電話，我們懇切的談了近3個小時。主席告知我他對桃園局勢的看法，要求我在清明連假期間暫不對外發言。給大家多一點時間冷靜沉澱。

我不是一個扭捏或裹足不前的人，而這次的一波三折與反覆並非我所願。

只是身為國民黨的一份子，我不只是我，我還必須尊重主席的整體戰略思考。也必須努力不讓國民黨陷入紛擾傷害。

所以輾轉難眠、思考許久後，還是要向大家說聲，對不起！在國民黨氣勢低迷的此刻， 我不願意再因為我個人的事，讓黨承受更多的爭議與責難。

這個連假，我將繼續沈澱思考，總是希望，能求得更圓滿的解方。

對於2022年的選戰，我從沒有「非我不可」的想法， 如果我能幫黨的整體選戰加分，我會勇往直前、毫不猶豫； 但如果有比我更適合的人， 我也毫不眷戀、全力支持。

再次說一聲：對不起！」（編輯：倪浩軒）

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