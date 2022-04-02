快訊／今年疫情再創新高！本土確診暴增160例、境外＋244

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為105例男性、74例女性、65例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自菲律賓(23例)、越南(15例)、印尼(10例)、韓國(6例)、美國及日本(各5例)、泰國(4例)、馬來西亞(2例)、阿拉伯聯合大公國、葡萄牙、中國、香港、德國、匈牙利、模里西斯、加拿大、挪威、英國、印度、瑞士及波蘭(各1例)移入，另161例調查中。入境日介於今(2022)年2月27日至4月1日。
指揮中心統計，截至目前國內累計7,070,119例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,045,581例排除)，其中24,033例確診，分別為7,846例境外移入，16,133例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計136例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。