美台開高階工作會議　擴展台灣參與國際與聯合國

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國國務院表示，美方是由國務院國際組織局助卿席森（Michele Sison）、國際組織局副助卿庫克（Nerissa Cook）及瑞伊（Jane Rhee）、亞太經濟合作會議（APEC）資深官員莫瑞（Matt Murray）與AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）代表出席。
在台灣方面，出席人員包括駐美代表蕭美琴、駐美副代表王良玉、外交部主任秘書徐儷文、外交部國組司司長吳尚年、駐紐約辦事處處長李光章與駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。
國務院指出，與會者就如何因應全球挑戰交換意見，包括公衛、環境、發展援助、技術標準與經濟合作。此次討論著重在台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）及國際民航組織（ICAO）的機會；雙方也談論台灣透過會員身分或有意義參與，在各多邊場域做出的貢獻，包括區域組織與多邊計畫。
國務院強調，與會者皆同意，應與所有同樣關切台灣因為遭排除，無法對國際社會貢獻其專業知識、資源、活力與慷慨的各方密切合作。
第75屆WHA將在5月22日至5月28日登場。WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次；2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但因中國打壓，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。（編輯：周永捷）1110402