羅智強選桃市長喊卡 游淑慧問宣布投入初選有這麼嚴重？
台北市議員羅智強原訂今（2）日上午10時，宣布辭去議員、正式宣布參選桃園市長，但凌晨時羅智強突然在臉書發文取消這場重大宣示，他說，因為接到黨主席朱立倫的電話，談了近3個小時，朱立倫告知他對於桃園局勢的看法，也希望他在清明連假期間不要對外發言，給大家多一點時間冷靜與沈澱。
羅智強的好友、台北市議員游淑慧說，昨天晚上約12點多知道羅智強的新決定，羅打來時語氣低落，開口第一句話先要我「不要念他」、「又有新變化」，接著告訴他，被主席要求暫緩宣布、停止直播規畫，羅沒有說太多他跟主席的談話過程，只說通話時間長達3小時，最後只能接受指示。
游淑慧說，羅覺得最難過的是，對不起支持者，因為他一直是一個說做就做的人，這次卻走走停停、前瞻後顧，讓許多支持他的朋友焦慮不安。她不解問羅，只是宣布投入初選，有這麼嚴重嗎？不是每個人都能表達參加黨內機制的意願？羅智強只長嘆一口氣説，再緩幾天吧。
游淑慧說，不管如何，給羅幾天好好休息，讓大家也好好思考，也不希望任何人受傷。
桃園市長提名陷入大亂鬥，地方支持在地人選，而羅智強則堅持參選，遭到地方強力反彈，日前國民黨中央分別徵詢有意參選者，也直接告訴羅智強地方不支持以及民調沒有很高兩點，希望勸退羅，但羅仍執意參選。