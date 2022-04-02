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搶連假商機！百貨母親節搶先開跑　卡通明星伴親子同樂

▲Global Mall新左營車站母親節首波「共好生活節」祭出四大超值回饋、三大療癒展。（圖／記者陳美嘉攝）
▲Global Mall新左營車站母親節首波「共好生活節」祭出四大超值回饋、三大療癒展。（圖／記者陳美嘉攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-04-02 10:34:50

迎接連續假期及母親節檔期，百貨推出驚喜活動。Global Mall新左營車站母親節以療癒陪伴為主題，首波「共好生活節」祭出四大超值回饋、三大療癒展。高雄義享時尚廣場「漾夏購物季」提供零時差國際精品品牌，也推出歐美日韓熱門春夏妝品38折起優惠組合。SKM Park推出精采不間斷的親子童樂活動，有汪汪隊立大功、POLI陪伴小朋友們度過難忘的時光。

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▲高雄義享時尚廣場「漾夏購物季」特別針對時尚女神量身打造。（圖／義享時尚廣場提供）
▲高雄義享時尚廣場「漾夏購物季」特別針對時尚女神量身打造。（圖／義享時尚廣場提供）
Global Mall新左營車站母親節檔期，即日起至4月20日展開，包括首度祭低門檻、高回饋「點數10倍送」、「滿3,000送200滿額贈」，為推動綠色消費，加碼「雲端發票抽萬元購物金」活動。還有「紙本振興券週週抽獎」持紙本振興券消費，單筆消費滿1,000元可累積乙次抽獎機會，有機會獲得價值超過7萬元的Gogoro電動機車等大獎。

Global Mall新左營車站也特別以貓咪結合火車為主題，合作貓系圖文作家「貓小姐Ms.Cat」，推獨家會員禮及設有搭火車旅遊貓咪打卡點、獨家「3D貓咪藝術畫」，還有因應母親節推出的「愛地球祈願樹紙箱展」。

▲Global Mall新左營車站設置搭火車旅遊貓咪打卡點。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新左營車站設置搭火車旅遊貓咪打卡點。（圖／Global Mall提供）
高雄義享時尚廣場漾夏購物季於即日起至4月20日正式展開，特別針對時尚女神量身打造。全台最大的一站式購足美妝服務專門店iGLAMOUR蒐羅國外代購必買如JUICE BEAUTY、BeautyBlender、FEMMUE等美日系品牌，推出百貨最低38折起的誘人折扣，不僅免去出國代購的等候期，還能在折扣期搶便宜輕鬆入手。

義享時尚廣場3月陸續引進高雄獨家英國輕奢品牌JOSEPH、國際珠寶品牌TASAKI、瑞士頂級義式濃縮咖啡品牌Nespresso及全台第一間香水自動販賣概念店Nose Job，緊接著英倫男性時尚品牌Dunhill將於4月3日開幕，日雜人氣品牌複合式選品店earth music&ecology select sotre於4月2日開幕。

▲SKM Park推出精采不間斷的親子童樂活動。（圖／SKM Park提供）
▲SKM Park推出精采不間斷的親子童樂活動。（圖／SKM Park提供）
SKM Park在4月2日至5日每日下午1點前，旋轉木馬免費無限搭；還將由鈴鹿賽道樂園獨家帶來酷奇拉家族的森巴大遊行，此外也特別邀請街頭達人週週登場。小朋友心目中的卡通巨星「汪汪隊立大功」、救援小英雄「POLI」也將到SKM Park一同唱唱跳跳，陪伴小朋友們度過難忘的周末時光。

SKM Park人氣品牌陸續登場，「吳寶春麥方店」及「自己做烘焙聚樂部」所推出的「吳寶春自己做」雙品牌概念店試營運，現場除了能買到世界冠軍麵包及南部首賣的經典麵包口味義式冰淇淋及銅鑼燒外，還可親自體驗麵包及蛋糕烘焙DIY，從秤材料開始到完成包裝，都可親手製作完成。

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