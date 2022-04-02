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上海疫情買菜難　奢侈品牌送「高級蔬果、點心禮盒」挨批

▲在上海等地因疫情導致物資短缺或取得不易的情況下，有奢華名牌店大量採購物資，製成精美的菜餚或點心禮盒送給客戶，引發爭議。（圖／翻攝自微博）
▲在上海等地因疫情導致物資短缺或取得不易的情況下，有奢華名牌店大量採購物資，製成精美的菜餚或點心禮盒送給客戶，引發爭議。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-02 11:01:26

中國新冠疫情嚴峻，已連續多日新增數千例無症狀感染者的上海實施封控，許多人都在為了蔬果等物資搶購而傷腦筋，菜價也跟著水漲船高。然而，在因疫情導致物資短缺的情況下，卻傳出有些奢華名牌店大量採購蔬果等物資，製作、包裝成精美的禮盒送給客戶，挨批是有意凸顯貧富差距。

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綜合中媒報導，由於疫情原因，上海一度出現蔬菜短缺的情况，但近期卻有網友爆料稱，上海一些奢侈品店，如路易威登、古馳等，給大客戶送去精緻的蔬果、點心禮盒，上面還繫著緞帶，看上去格外諷刺。

▲有中國網友在微博上曬出老闆收到的高級禮盒。（圖／翻攝自微博）
▲有中國網友在微博上曬出老闆收到的高級禮盒。（圖／翻攝自微博）
報導指出，除了蔬果，也有的商家送了精緻菜品，如迷迭香脆皮牛肋、葱油嫩蠶豆、菜包獅子頭、楊州炒飯等，供貴客品嚐。

不少中國網友紛紛怒批，有些小區的人都在為物資發愁，甚至得設凌晨的鬧鐘起來搶蔬果，擔心網路商店又被一掃而空，但這些窘境在高級社區彷彿都不存在，直嗆：「朱門酒肉臭、路有凍死骨」、「有錢為何不捐出來，佔用社會資源」、「雖然這是品牌維護客戶的1種方式，但是在這麼多人切切實實地受到買菜難、看病難、手停口停困擾的時候，不張揚地默默享受自己擁有的一切，可能是更明智也更善良的選擇」；不過也有人認為，這是正常的商業行為，不需要憤怒。

對此已有部分商家做出回應，證實網傳內容屬實，聲稱店員會收到來自上級的客戶名單，後續要負責聯繫上頭的客戶，但並非是以客戶消費金額來劃分服務的人群，而且也是疫情較嚴重地區的客戶，才會提供這類服務。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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