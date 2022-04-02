上海疫情買菜難　奢侈品牌送「高級蔬果、點心禮盒」挨批

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報導指出，除了蔬果，也有的商家送了精緻菜品，如迷迭香脆皮牛肋、葱油嫩蠶豆、菜包獅子頭、楊州炒飯等，供貴客品嚐。
不少中國網友紛紛怒批，有些小區的人都在為物資發愁，甚至得設凌晨的鬧鐘起來搶蔬果，擔心網路商店又被一掃而空，但這些窘境在高級社區彷彿都不存在，直嗆：「朱門酒肉臭、路有凍死骨」、「有錢為何不捐出來，佔用社會資源」、「雖然這是品牌維護客戶的1種方式，但是在這麼多人切切實實地受到買菜難、看病難、手停口停困擾的時候，不張揚地默默享受自己擁有的一切，可能是更明智也更善良的選擇」；不過也有人認為，這是正常的商業行為，不需要憤怒。
對此已有部分商家做出回應，證實網傳內容屬實，聲稱店員會收到來自上級的客戶名單，後續要負責聯繫上頭的客戶，但並非是以客戶消費金額來劃分服務的人群，而且也是疫情較嚴重地區的客戶，才會提供這類服務。
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