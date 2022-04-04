專訪／鹿希派不撕「星二代」標籤　有困難絕不問吳宗憲

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鹿希派直言，其實一直在練習調整每個角色的比例，「『鹿希派』的聲音很巨大，波動當中，我一直想要找一個平衡，換句話說，同時滿足自己的期待，符合聽眾的喜愛，一直在創作上面，期待自己聽得開心，別人也開心。」他透露因為自己愛面子與自尊心，所以遇到困難的時候，不會去請教爸爸、姊姊，「我希望我是能讓他們感到驕傲的對象，有一番成就一番事業。」
鹿希派提到3年前揚言炸市政府的事情對他影響很深，「心境轉折像雲霄飛車，對我整個接下來做的事情，都有非常大的轉變，我一直很樂觀，感謝老天爺讓我摔了大跤，至少沒有傷害到別人，我之前沒有去思考什麼叫歌手、藝人、形象。」他形容當時被巨大的挫折感淹沒，一切都是他的「以為」，對未來也很迷惘，但同時他也開始審視自己這20年來做了什麼、擁有什麼，想著想著，竟讓他更加確信想要做音樂這件事，「不管怎麼樣，我都很想要做音樂，與其因為這樣子的停下來，學著去做出一個讓自己的滿意聲音。」
鹿希派坦言，無論如何都不想放棄當歌手，「身邊的人都說不可能做下去，一度被說服，可是除了音樂什麼都不會，所以繼續接著做，沒想到真的靠做音樂把自己找回來，情緒都透過音樂去抒發。」
不過由於身分上的特殊，導致外界常常忘了鹿希派是歌手，被問到會不會因此壓力大，他無奈地說，現在的難關就是讓大家去聽他的音樂，「我現在給人的印象，好像就是偏社會版的怪咖，形象很難改變，撕不掉標籤了。」至於在眾多「標籤」中，鹿希派最想撕掉的標籤，竟是「胖」，不是星二代，也不是吳宗憲兒子，他解釋：「我有一天瘦下來，我現在（胖）的樣子一定抹滅不掉。星二代那些我不想撕，有些標籤讓我很煎熬，但都是我的人生故事，刀疤變勳章，說真的滿酷的，雖然一樣很傻、很滑稽，就算3年前的事情也是，發生越多事情，越了解我自己，挺有意思的，而且走到現在了我還站著，往下一個目標走。」