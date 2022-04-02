印度接待俄國外長　官方聲明避談購油爭議

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根據印度外交部的新聞稿，拉夫羅夫以俄羅斯角度，向蘇杰生簡報烏克蘭情勢發展，包括進行中的談判；蘇杰生則重申終止暴力與敵對的重要性，並強調應透過對話與外交手段解決爭議與歧見，但他未點名任何國家。
印度外交部發布的雙邊會議開幕影片顯示，拉夫羅夫讚揚兩國之間的「特殊的戰略夥伴關係」，並稱俄羅斯希望見到一個「平衡的」世界秩序。
另一方面，印度總理辦公室也發布新聞稿說，莫迪接見拉夫羅夫，除重申盼見暴力早日終止之外，也告知印度隨時準備為和平作出貢獻。
拉夫羅夫是在西方國家抨擊印度無視經濟制裁、續向俄羅斯購買石油的聲浪中到訪。
印度分析人士先前普遍猜測，拉夫羅夫此行目的是討論國防設備及石油等交易的替代性支付機制，以因應西方國家對俄羅斯銀行體系實施的經濟制裁。但印度官方新聞稿對此隻字未提。
外媒報導，印度在2月24日俄羅斯侵略烏克蘭後，已用每桶35美元的低廉價格，向俄羅斯購入至少1300萬桶石油，相當於2021年全年自俄採購量的8成。
在拉夫羅夫抵訪前，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在華府舉行的一場記者會上，呼籲印度要「站在歷史正確的一方」。澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）也在同一場記者會上說，民主國家應共同維護世界法治秩序。
印度是烏克蘭戰火爆發以來，少數沒有譴責俄羅斯戰爭行為的國家。分析人士認為，這是基於印俄之間的長遠安全關係；印度有6成外購軍事設備與技術是來自俄羅斯，且新德里指望莫斯科在中國－印度邊界爭議上支持印度。
美國日前也派出印度裔的白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）訪問新德里。辛赫警告，任何國家若試圖繞過制裁與俄羅斯進行貿易，將面對「後果」。（編輯：周永捷）1110402