高鐵斷電事故應檢討？王國材點出旅客疏運問題

今（2）日為清明連假首日，交通部長王國材上午赴高公局視察國道疏運狀況。針對昨（1）日東南水泥施工事故導致雙鐵斷電，旅客疏運阻塞，王國材表示，對於第一天要返家的民眾造成不便非常抱歉，而是後求償部分，會請雙鐵評估後提出，不過他也指出，在旅客接駁的等候區規劃需要加強。
王國材今日上午赴高工局視察國運疏運狀況，對於昨日高鐵事故，王國材指出，東南水泥因為施工導致9層樓高的儲倉倒塌，壓垮電塔造成損壞，由於台電電纜就掛在高鐵上，才因此影響好幾小時，從施工影片來看，在工地的警覺性非常不夠，對於水泥倒塌方向預判錯誤，才發生意外，接下來會請高鐵及台鐵研究求償事宜，確定金額後正式提出。
王國材認為，受損電纜至晚上8點半全數移除，基本上台電、台鐵、高鐵同仁，都已經盡力，自己覺得表現還不錯。然而車站疏導部分，因為現場混亂，台南到高雄段擠了很多人，高鐵影響11.4萬人，台鐵影響1.2萬人，接駁車雖派了300輛之多，但民眾在車站外圍塞成一團，需要再徹底檢討，未來若有類似狀況，旅客上車地點應更為分散。
另外，王國材提醒國道用路人，民眾可分散於連假第2至4天出門掃墓，不用集中在第1天，短途掃墓請利用省道前往，避免車流集中在國道造成壅塞，另用路人出門前請多利用高速公路1968App查詢國道路況，調整出發時間，避開壅塞路段及時段。