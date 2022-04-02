峮峮受不了男星對豆花妹調情　霸氣飆罵「渣男」

外景節目《飢餓遊戲》本周祭出燒腦個人賽，來賓被分成農民和田僑仔(台語)，藝人上演諜對諜，為了贏用盡心機要猜出彼此身分，節目中有「比特花」稱號的豆花妹，雖然戰力過人，但時常比心機時就會被看破手腳，但畢竟節目主持久了，耳濡目染下也懂得鬼靈精怪，就連孫協志也察覺到她的「轉變」，孫協志：「騙人要跳湖喔！主持還沒365天，很快就學壞囉！」玩遊戲有時也是在比演技，為了拉攏豆花妹，首度上節目的孫沁岳還搬出撩妹語錄：「妳看著我的眼睛，我一定不會騙妳。」這話連峮峮都聽不下去：「你這什麼渣男在說話！」
製作單位不光玩心理戰，還設計各種稀奇古怪的關卡，其中一關竟要考驗藝人的「鵝」緣，必須利用道具吸引鵝進食，一公布道具，眾人都哭笑不得，有鵝蛋、天鵝服、天鵝娃娃、天鵝寫真照、鵝文溝通器(大聲公)等等，一字排開都是令人無語的道具。為了吸引鵝，藝人直接跪在草地上拼命學鵝叫，為了贏藝人簡直化身訓鵝師，許孟哲乾脆抓起布偶，當場向鵝示範吃播，但「鵝」心難測，鵝一看到許孟哲就鳥獸散，慘遭眾人恥笑。
《飢餓遊戲》近來也在官方粉絲團釋出一支影片，短短幾天就吸8.4萬人次觀看，原來是預告5位主持人將進行一場殘酷廝殺對決，而且還可以幫其他人敲通告找隊友，為了贏自然要幫別人搭配「戰力弱的人選」，究竟誰是「遊戲黑洞」立馬引起網友熱議，紛紛在留言區點名：「感覺一定有綠茶或朱宇謀(wish)」、「未看先猜有中平哥」、「仁甫一定是要配何妤玟啊！整集都吵架。」明明是廝殺戰頓時卻像「遊戲黑洞特輯」。