兒童房可愛就好？專家教你注意「這3點」：一路用到長大

我是廣告 請繼續往下閱讀
兒童房裝潢首重安全 須加裝防護措施
至於兒童房的設計，第一個最重要的事情就是「安全性」。董家菱表示，除了房間內部使用的家具盡量不要有太尖銳的邊角，也要加裝防傾倒固定器，將家具牢牢固定在牆上，以免小朋友攀爬或發生地震時，造成家具傾倒意外壓傷小朋友。而窗戶則要裝設安全鎖或者是防護欄，避免在窗戶邊堆放東西，讓小朋友容易攀爬而不小心從窗戶跌落。
另外，許多人喜歡用大玻璃、大鏡子來創造空間的通透性，不過兒童在奔跑時難免跌倒碰撞，所以特別建議兒童房儘量避免使用易碎的整片玻璃、大面積的鏡子，如果真的想要放大空間感，可以選用淺色系的裝潢。而且兒童房的電源插座最好規劃在隱蔽的位置，並加裝防誤觸的保護蓋，以免小朋友因為好奇而不小心觸電。
隨著孩子年紀越來越大，喜好也會慢慢不一樣，從裝潢上來看，太強調「粉藍或粉紅」恐怕等孩子長大反而不受歡迎。董家菱指出，在樂趣和功能之間取得平衡是創造完美的兒童房最重要的核心，首先要打好基礎，佔房間最大比例的家具，因為可能會陪伴您的孩子到十幾歲，建議像這樣會用很久的大型物品最好選購製作精良、中性低調色彩、簡約經典的設計，才能在小朋友歷經幼童到青少年的不同階段時都能歷久彌新。父母也可以替孩子準備一面「特色牆」，在這面特色牆盡情揮灑屬於孩童的童趣，最簡單的方式便是為這面牆貼上壁紙或者是使用油漆改造，在選擇顏色時可以跳出常見的思考框架，可以使用綠色、赤土色、海軍藍和芥末色皆是具備雋永風格的中性色調，也不會過於幼稚可以沿用至青少年甚至成人。
收納空間要提早準備 但別「過度裝修」
最後收納空間是兒童房不可或缺的重點，如果空間很小，可以選擇具有收納功能的床架，或者是善用垂直空間在牆上或者櫃子裡安裝可調節的隔板作為展示或者收納。
特力屋也提醒家長，現在小坪數房子當道，規劃兒童房時有2點要特別注意，首先要避免「裝修過度」，很多家長為了讓兒童房更具有主題性，設計花樣越來越多元，往往會施作許多固定式木作，然而過度裝修容易造成空間缺乏成長性與改變彈性。因此裝修前務必將孩童每階段成長需求納入思考，保留變動空間，才能避免未來改裝時要付出更多心力與成本。
其次，其次格局設計上也要留意安全性。有些家長為了窗外美景，會考慮將床或是書桌設置於窗邊，然而小孩喜愛攀爬、好奇心強，反而容易造成墜落意外與受傷風險。台灣地狹人稠，都會區住家多以公寓大樓為主，家中若有長者、幼童或寵物，住宅的安全防護與防墜功能更顯重要。特力屋提醒，家中「陽台、窗戶、頂樓、樓梯欄杆」等空間都屬於風險區，建議可加裝隱形鐵窗，除了加強安全防護，更有防盜，便於逃生等特性。