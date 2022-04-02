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新竹縣＋2！大潭電廠相關與台中婚宴相關各一例

▲新竹縣今日新增兩例本土確診案例。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣今日新增兩例本土確診案例。（圖／新竹縣政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 13:31:45

新竹縣政府表示，中央今（2）日公布新竹縣新增2例COVID-19本土案例，分別為大潭電廠宿舍群聚案延伸和台中婚宴案延伸。案23917是大潭電廠新豐宿舍案確診者案22954交通車司機的60多歲妻子，居隔中陰轉陽。案23875則為台中婚宴群聚案確診護理師案23409醫院工作照顧的60多歲住院病患，已居隔中，昨經昆陽實驗室判定陽性，醫院自3/30起大規模消毒，全案擴大匡列採檢246人，除案23875陽性，餘245人陰性。

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▲新竹縣說明案例疫情狀況。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣說明案例疫情狀況。（圖／新竹縣政府）
新竹縣衛生局說明，案23917為60多歲女性，是大潭電廠新豐移工宿舍群聚案確診者案22954交通車司機的妻子，已接種3劑疫苗，3/27被匡列居家隔離，3/28一採陰性，昨咳嗽、流鼻水，居家快篩陽性，衛生局安排就醫二採PCR陽性確診，CT值16.6。大潭電廠新豐移工宿舍群聚及延伸累計，住宿員工52人確診(共住77人，52人確診，包含泰國籍49人、本國籍3人)，非住宿員工3人確診及其同住家人5人確診，全案共60人確診。

案23875為60多歲女性，已接種2劑疫苗，3/3因病入院(PCR陰性)，3/30因案23409護理師確診而被匡列採檢，一採陽性，CT值36.1，二採為陰性，無症狀，一、二採檢體送昆陽實驗室複驗，結果CT值32.7，中央流行疫情指揮中心專家指示昨三採，結果CT值46.2，再複驗為41，昆陽實驗室昨判定為陽性。

醫院自3/30起即匡列護理師同樓層、上下樓層工作人員和病患等接觸者採檢80人，整棟醫院建築大規模消毒，依感染管制措施進行分艙、分流、分區，並配合醫療服務降載，針對院內其他病房樓層及高風險足跡相關人員，繼續擴大採檢166人，本案合計採檢246人，除案23875陽性，餘245人皆陰性，疫情持續掌握中。

衛生局表示，新竹縣3/27至4/1連續6天辦理社區PCR免費篩檢，累計採檢1143人，1142人為陰性，1人陽性(個案為桃園市觀音鄉大潭電廠員工，3/28已轉報桃園市)。

▲新竹縣對相關場所進行清消。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣對相關場所進行清消。（圖／新竹縣政府）
面臨本土疫情升溫，新竹縣長楊文科呼籲，民眾連假期間外出活動，請盡量前往開放且無人群擁擠地點，也務必全程戴口罩、保持社交距離、落實實聯制、量體溫等防疫規範，親友聚餐也請遵守防疫措施，大家防疫一條心，守護社區安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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