高雄增9例　陳其邁：暫停進入高雄塔位祭拜

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隨後，衛生局簡任技正潘炤穎也公布相關確診者足跡，包括全聯福利中心、小北百貨、三崎車業等。潘炤穎表示，今天新增的9例中，4例為前鎮化工廠相關，分別為案23808、23918、23919、23920，3/23疫情爆發後被匡列隔離，近日隔離期滿採檢因轉陽確診；2例為阿里山旅遊確診，個案為案24020、24019，為一對情侶，於3/31-4/1開一部車到阿里山旅遊，因住宿時曾與確診個案接觸，在回程路上接獲通報採檢確診。
另外，有2例有花東旅遊史，分別為案24017、24018，於3/25-3/28開一部車前往花東旅遊，其中案24017於昨日發病後採檢確診，而案24018緊急匡列採檢後也染疫，目前2人均收治於負壓隔離病房；此外，還有一例為案24021，為中央集檢所工作人員，因同事案24016確診後，緊急匡列同事採檢，被驗出陽性確診，3名同住家人經緊急採檢後均為陰性。
潘炤穎也指出，詳細的疫調工作仍在持續進行中，因此呼籲市民做好自身防疫，若有足跡重疊者，或有疑慮者，盡速前往採檢。
陳其邁說，今天高雄新增病例中花東旅遊史有兩位，阿里山有兩位，可看到高雄案例有很多是跨縣市移動造成染疫風險，拜託市民朋友呼吸道症狀與旅遊史，一定要就醫告知旅遊史並快篩。
陳其邁也宣布，假如若去花東、阿里山旅遊回來未被匡列到，造成疫情傳播就比較嚴重，可預期清明假期間南北移動頻繁，因此自即日起規定民眾祭拜高雄塔位時，暫停進塔位區，在戶外追思即可。
潘炤穎也針對海軍確診下士案做說明，該名下士3月20日在高雄軍艦上服役，當時與案23277（台中喜宴）為軍艦上同寢室室友，因案23277於3月29日確診後，即在高雄匡列居隔，一採為陰，但昨（1）日晚間出現症狀，再次採檢後為陽性確診，可傳染期皆在高雄軍艦上。雖然該名確診下士在高雄隔離治療，但列台東新增確診案例。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。