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高雄今一口氣+9確診　多有跨縣市旅遊史

▲高雄今（2）日一口氣新增9例確診個案，高雄市長陳其邁說，大多有跨縣市旅遊史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今（2）日一口氣新增9例確診個案，高雄市長陳其邁說，大多有跨縣市旅遊史。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-04-02 14:23:292022-04-02 14:28:46

高雄市今（2）日新增9例本土確診案例，其中4例屬於前鎮某化工廠群聚，已匡列在案；2例為情侶到阿里山旅遊，在返程回高雄路上被通知採檢後確診；另2例則有花東旅遊史；最後1例則是集檢所員工例行性採檢確診遭匡列後確診，高雄市長陳其邁說，今日確診大多涉及跨縣市旅遊史，請民眾要多加注意是否出現呼吸道症狀，應向社區診所索取快篩試劑採檢。

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▲高雄今有一例集檢所確診案例。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄今有一例集檢所確診案例。（圖／高雄市政府提供）
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，今日高雄新增9例確診，4例為前鎮化工廠相關，分別為案23808、23918、23919、23920，第一時間已匡列隔離在案，陰轉陽，無社區風險；而案24021為集檢所員工，同事為屏東案24016陰定期快篩確診，同事被匡列後案24021因而確診，CT值27.9剛發病，社區足跡單純，風險不高，家人目前篩檢都是陰性。

▲高雄新增兩例確診民眾都有花東旅遊史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄新增兩例確診民眾都有花東旅遊史。（圖／高雄市政府提供）
至於案24017則是在4月1日發病，採檢後確診，案24018為其同住接觸者，兩人在3月25到28日曾共乘一部車前往花東旅遊，CT值分別為15.9和32.3，可看出感染時序有先後；最後2例則為一對情侶，為案24020、24019兩人在3月31日到4月1日曾自駕一部車到嘉義阿里山旅遊，因接獲通知為案23771同旅館、同樓層的接觸者，在駕車返回高雄路上被通知採檢，採檢後確診，CT值分別為35.9和40.9，顯示剛暴露感染，無高雄社區足跡，風險不高。

▲高雄確診的一對情侶有嘉義阿里山旅遊史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄確診的一對情侶有嘉義阿里山旅遊史。（圖／高雄市政府提供）
高雄市政府也公布確診個案的高雄公共場所足跡史，案24017在3月30日曾到楠梓區三崎車業；案24018則曾在晚間前往全聯福利中心仁武中華店；至於案24021則曾在2月28日到過全聯福利中心鳳山青年店，3月30、31日都曾到過小北百貨高雄青年店。

▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁表示，今日確診的個案中，有花東旅遊史有兩位、嘉義（阿里山）旅遊史也有兩位，大多涉及跨縣市旅遊史，所以要拜託基層診所醫師和民眾，假如出現有呼吸道症狀，若又有旅遊史，風險較高，可請診所發放快篩試劑檢驗，若發現確診便可儘早匡列隔離，若沒有被匡列，在春假期間南來北往，假期結束後可能就會進入到2、3、4波傳染，疫情就會比較嚴重。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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