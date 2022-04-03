專訪／0到270萬粉絲　短影音創作者「云」的流量變現密碼

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「一夜爆紅，自己都嚇到！」
云覺得自己很「龜毛」，別人看短短10秒影片，她可能需要5個小時完成。只想拍酷炫技術流的影片，對於按讚數、粉絲數她並不在意，直到有一天早上，她才嚐到「爆紅」滋味。「一支換裝影片，起床發現觀看數暴增幾10萬，我自己都嚇到了。」
也因為玩特效、剪輯的技術流的影片類型在平台上較少，部分影片也被TikTok官方推播，吸引不少海外粉絲追蹤。約1年半的時間，云在2019年達到100萬粉絲。百萬粉絲也轉成現金流，云開始接商業合作，蠟燭兩頭燒的當下，原本的「副業」工作量已經大幅超越「正職」，無法兼顧之下，她選擇專心在TikTok拍攝。
YouTube、TikTok大不同
目前云在YouTube上有10萬訂閱，在TikTok有270萬，兩個平台的拍攝手法、觀眾喜好都大不相同，影片也無法共用，她簡單分析了兩個平台上的差異。TikTok的部分，短影片可以很隨興很有生活感，15秒拍攝，不需要很厲害的硬體設備或是場景，踏入門檻低，且不需要特別講話，也就沒有語言隔閡和國籍界線，更容易被不同國家的人看到。「我的粉絲有一半都是來自國外。」同時云也觀察到，現在TikTok年齡層越來越廣，小學生甚至到中年人都會觀看。
至於YouTube，云認為YouTube上的影片較長，且需要對話，這時就會有語言上的隔閡，自然會限縮自己的受眾，減少不同國籍的粉絲，另外YouTube從企劃、拍攝器材、後製剪接等進入門檻較高。云以自己的例子來說，只會在製作像是百萬QA的題材時才會放在YouTube，著要重心還是放在TikTok短影片。
TikTok行銷的聖杯 流量變「現」
在國外已經不少廣告商將TikTok 視為「行銷的聖杯」（holy grail of marketing）如何讓觀看數、粉絲數「變現」？云不諱言主要收入來源就是「業配」，對於分潤她笑說：「不是很清楚怎麼計算，目前主要的營收有超過一半都是靠業配，近年有感覺廠商投入的積極度變高。」
短影音會什麼這麼有吸引力？讓YouTube、FB、LINE都在覬覦這塊市場。「短影片只有幾秒鐘，觀眾可以在最短時間看到最精彩的內容，對創作者來說，也要練習在最短時間內表達自己的東西，未來短影音勢必會繼續發燒！」云這麼說。
「佛系」創作者掌握流量密碼的關鍵
在云的短影片裡時常看她霸氣轉場，在不需要面對鏡頭時，是個非常內向安靜的人。她不在意觀看數字，對於酸民留言也不走心，像是有人留言「轉得頭很暈」、「一天到晚拍這些不膩嗎？」，她展現大智慧，會開始思考是不是需要做一些改變，「酸民的留言不是阻力，有些反而是助力，只是說的方式不討喜。」說她是「佛系」創作者，她說：「可能我沒有把拍TikTok當『工作』，拍技術流的酷東西就是我的初心。」保留初衷，持續帶來影片驚喜，是她掌握短影音的流量密碼。
TikTok 創作者：云（@tonyun_）小檔案
-粉絲數：TikTok 270 萬、YouTube 10萬
-投入短影音時間：2017年
-特色：善用特效、轉場工具的「技術流」影片獲得粉絲喜愛，為極具指標性的 TikTok 創作者
-個人榮譽：2020、2021 年蟬聯TikTok 年度十大創作者。