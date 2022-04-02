兒童房增收納空間有撇步！多孩同住一間「這種」家具最好

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特力屋表示，小朋友活潑好動，安全是進行房間設計的首要重點，所以避免使用玻璃易碎材質或有銳角的家具，立式的衣帽架、穿衣鏡則要盡可能加裝「家具固定器」或「防撞護角」，以免孩子摔跤造成危險。如果兒童房有空間讓孩子跑跳，建議地板則應該鋪上安全防撞地墊，選購前要認明SGS驗證，確保不含雙酚A、塑化劑，才能避免環境毒物危害健康。
至於油漆挑選也是一門學問。現在很多兒童房牆面使用「黑板漆」設計，有助於孩子大啖發揮創意自在塗鴉，就算孩子長大之後，也可以持續用做寫筆記跟學習區域，兼具實用及趣味。如果有過敏體質的小朋友，父母最好挑選具有淨味抗污、抗菌的油漆類型，降低過敏好發機率。
另一方面，隨著孩子年紀處於不同階段，需求也會大不相同，特力屋提醒，施作兒童房前要避免過多的固定木作 ，建議採用可靈活變動的家具、開放式櫃體或收納櫃替代，為空間保留更多彈性。例如即將上小學的預備期，有機會開始閱讀、寫字，可考慮在固定位置裝設書桌椅，透過置換層板、層架與二格空櫃的配置，視需求擺放與擴充配件，安裝靈活簡便；開放式櫃體有助於孩子尋找東西，也更容易收納及儲藏物品。
收納空間超前部署 透明收納箱實用
隨著孩子年紀越大，要收納的東西也越變越多，特力屋建議可選夠透明款的收納箱，除了符合小朋友高度視線範圍，能輔助更快速辨別物品位置之外，還能教導孩子整理技巧養成好習慣；或是選用可堆疊的櫃體，視收納物品量體隨時疊加，還給居家空間清爽面貌。建議也能善用垂直收納法，利用上牆空間，無論是在書桌上方牆面或是床頭，都能釘上層版、格櫃，還能DIY刷上喜歡的油漆顏色，讓整體牆面更豐富有層次，視覺更輕盈；若要加強收納空間，也可另外搭配小型吊籃，可自行延伸與添加，壁面也可以是展示牆。
家具間的窄縫處或畸零空間，亦可搭配活動式家具，例如縫隙收納車，化整為零將使用率極大化；或是運用懸掛式收納袋或各種尺寸的洞洞板，藉由懸掛方式增加物體收納量，洞洞板可以自由變換尺寸，隨孩子的不同階段去做調整，吊掛帽子、外套、書包等，能夠創造出擁有豐富層次的居家景觀。
最後，如果家裡不只有一個孩子，但兒童房空間有限，必須兩個以上孩子同住時，特力屋特別提醒爸媽，要注意資源「平均分配」，也就是同樣規格的床、遊戲桌、地墊等，在有限的空間條件下，家長可優先選擇「階梯櫃」、「雙層床架組」，複合式設計不僅可有效利用空間，還更添空間趣味。
多個孩子住一間 留意資源平均分配
21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱也說，共享兒童房建議以創造每個小朋友獨立的私人小空間為主，讓不同個性、生活步調的小朋友能夠共享房間之中又互不干擾。可使用雙層家具靠牆擺放，例如上下鋪床架，或者是上層為床架，下層則為獨立書桌空間，為小朋友創造獨立空間，但要注意上層與天花板的距離是否會太過壓迫。如果空間足夠，則可以考慮直接擺放兩張雙人床，及獨立的個人書桌。