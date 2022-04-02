上海疫情規模「大過武漢」！擴大篩檢　本土病例再創新高

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上海市衞生健康委一級巡視員吳乾渝指出，針對上海浦西地區的篩查工作正在進行，涉及人數更多、管控範圍更大、各類情況也比較複雜，要確保核酸篩查「不漏一戶、不落一人」，做好這一輪核酸篩查工作。
上海浦東新區原定1日結束封控，但疫情防控領導小組2日發布消息，為遏制疫情擴散，盡快實現社會面動態清零，根據上海市新一輪核酸篩查和區域管控後防控工作的相關部署，現將浦東新區實施分區分類、網格化管理。經綜合研判篩查結果，浦東新區均為封控區或管控區，自上月28日凌晨5時起計算。封控區實行區域封閉、足不出戶、服務上門，管控區實行人不出小區、嚴禁聚集。
中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友則表示，近日中國出現多區域聚集性疫情，主要原因有幾個，一是這次流行的毒株為Omicron，潛伏期短，傳染性強，傳播速度快；二是絕大多數人經過疫苗接種獲得免疫力後，感染新冠病毒，症狀輕，發現難；三是周邊國家和香港地區等高發疫情，造成輸入性病例明顯增多，同時境外物品污染將病毒帶入的風險也明顯增大等等。
吳尊友警告，儘管國際社會對疫情趨勢比較樂觀，但新冠病毒一直在變異，新的變異毒株可能還會出現，而人類對新冠流行規律的認識仍非常有限，疫情防控形勢仍然嚴峻複雜，提醒大家要有長期鬥爭的心理準備。
另據《人民日報》引述上海集中隔離點（隔離中心）總指揮、上海瑞金醫院副院長陳爾真1日受訪內容，跟當年的武漢相比，上海在準備上、經驗上都要好一些。這次疫情的規模比武漢還要大，但嚴重性比武漢要低，Omicron的BA.2變異株，毒力下降、傳播力在增強，傳播速度很快，所以無症狀感染者越來越多，增加了管控難度，壓力很大。目前來看，上海的救治比較平穩，當局會盡快按照「應收盡收、應隔盡隔」來抓落實。
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