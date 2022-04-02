新北市暴增52例！足跡曝光：寶雅、秀泰影城、IKEA入列

我是廣告 請繼續往下閱讀
個案說明如下：
《新增個案5人》
◆案23784：女性，40多歲，3/29出現喉嚨痛、咳嗽症狀自行使用家用快篩，結果呈現陽性，採檢PCR陽性，Ct值14.3。得知確診後3名家人採檢也都是陽性(案23988、23989、23991)
◆案23788、23789，兩例為同住家人：
案23788男性，70多歲要到醫院診察需要採檢，案23789陪同就醫一併採檢，兩人PCR都是陽性，Ct值分別為37.4及37.9，兩人二採PCR均為陰性。
◆案23910：女性，40多歲，外籍移工，自行到北市醫院採檢陽性。
◆案23987：女性、30多歲，北市醫院護理師，有症狀採檢陽性。
《基隆相關案8人》
◆案23785、23790、23791、23868、23870、23906、23907、24008。
《桃園相關案5人》
◆23869、23915、23990、24010、24011。
《台中婚宴相關案2人》
◆案23787、24009。
《花蓮相關案2人》
◆案23766、23767。
《北市相關案1人》
◆案23987
《中和相關案7人》
◆案23786、23867、23908、23909、24005、24006、24007。
《三峽相關案18人》
23902~23904、23911、23992~24004、24012。
《樹林科技廠相關案2人》
◆案23871、23905。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。