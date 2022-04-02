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新北市暴增52例！足跡曝光：寶雅、秀泰影城、IKEA入列

▲新北市今暴增52例本土！5例新個案、47例居隔採陽+陰轉陽。（圖／新北市政府）
▲新北市今暴增52例本土！5例新個案、47例居隔採陽+陰轉陽。（圖／新北市政府）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 15:54:10

2日下午，中央疫情指揮中心公布本土確診160例，其中新北市新增52例，對此，新北市政府也召開記者會，公布個案相關及足跡。

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根據疫調顯示，新北市新增52例中，有5例為新增足跡、相關採檢陽性，另外40例為居隔採檢陽性、7例居隔陰轉陽，居住地為新北。其中，中和相關案7人、三峽相關案18人、樹林科技廠相關2人、基隆相關案8人、桃園相關案5人、台中婚宴相關案2人、花蓮相關案2人，北市相關案1人。

個案說明如下：

《新增個案5人》

◆案23784：女性，40多歲，3/29出現喉嚨痛、咳嗽症狀自行使用家用快篩，結果呈現陽性，採檢PCR陽性，Ct值14.3。得知確診後3名家人採檢也都是陽性(案23988、23989、23991)

◆案23788、23789，兩例為同住家人：

案23788男性，70多歲要到醫院診察需要採檢，案23789陪同就醫一併採檢，兩人PCR都是陽性，Ct值分別為37.4及37.9，兩人二採PCR均為陰性。

◆案23910：女性，40多歲，外籍移工，自行到北市醫院採檢陽性。

◆案23987：女性、30多歲，北市醫院護理師，有症狀採檢陽性。

《基隆相關案8人》

◆案23785、23790、23791、23868、23870、23906、23907、24008。

《桃園相關案5人》

◆23869、23915、23990、24010、24011。

《台中婚宴相關案2人》

◆案23787、24009。

《花蓮相關案2人》

◆案23766、23767。

《北市相關案1人》

◆案23987

《中和相關案7人》

◆案23786、23867、23908、23909、24005、24006、24007。

《三峽相關案18人》

23902~23904、23911、23992~24004、24012。

《樹林科技廠相關案2人》

◆案23871、23905。

▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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