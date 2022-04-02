首屆台中國際動漫節開展 　盧秀燕：營造動漫之都

深受動漫迷喜愛、由中華動漫出版同業協進會所舉辦的台北國際動漫節，今年首度移師台中舉行，今(2)起連四天清明連假在烏日台中國際展覽館登場，讓粉絲感受動漫魅力。市長盧秀燕今出席剪綵儀式時指出，台中為全國第二大城市，希望未來成為動漫人才培育搖籃及產業重鎮，推薦有興趣民眾落實防疫前來一睹為快。





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盧秀燕表示，動漫產業是未來台中發展趨勢，市府近年來積極推動動漫產業，從108年起開辦「台中動畫製作計畫」、109年率先制定「台中市原創漫畫創作補助辦法」，希望透過補助金給予實質支持，讓有志於動漫者持續創作，支撐人才培育。











盧秀燕進一步指出，市府年度兩大活動為「台中國際動漫博覽會」、「台中國際動畫影展」，再加上今日首屆「台中國際動漫節」，可說是相得益彰；此外「台中電競節」也是市府致力發展項目。她強調，市府除成功爭取文化部國家漫畫博物館續留台中市外，在多元面向上行銷台灣在地原創動漫創作、發展台中動漫軟實力與國際接軌，未來也將持續推動各項動漫政策，厚植動漫創作量能基礎，營造台中成為動漫之都。











新聞局指出，近年國內外動漫發展愈發多元，即便是不同世代的族群，都可在動漫世界中找到令人不可抗拒的獨特魅力！主辦單位中華漫協表示，此活動約有50家業者、200多個攤位共襄盛舉，歡迎喜愛動漫的朋友們，隨著大時代的腳步來看動漫，除了在動漫世界裡體驗美感、身歷其境外，更能在連假中一探多元、豐富精彩的動漫世界。











新聞局說，此次動漫節邀請台中漫畫從業人員職業工會合作舉辦「台灣原創精選特展」，展出台灣原創作品，包括漫畫家洪育府、T.K章世炘、沾水筆尖G、許瑞峰、楊基政、范維智、salah-d、Mars_紫藤，以及台日學生原創漫畫大賽優秀得獎作品，也將展出120幅由台灣漫畫家親繪的精美台日友情感謝簽繪板，讓參觀民眾感受台灣漫畫之力。



