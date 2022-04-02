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本土+160例！染疫者分布「全台14縣市」　確診足跡一次看

▲本土今天暴增160例確診個案，分布全台14縣市。（圖／指揮中心提供）
▲本土今天暴增160例確診個案，分布全台14縣市。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 18:24:03

疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今天（2日）宣布，本土新增160例本土個案，全台共有14縣市傳出確診個案，創下本土新高，《NOWnews今日新聞》為讀者整理各縣市確診者分布，讓你一文看懂本土群聚狀況，以及確診者的各縣市足跡。

台北市12例
台北市今增18例確診個案，稍早也緊急召開疫調說明，並公布日前11例確診個案足跡，不但遍布內湖區、中山區、大安區、中正區、松山區、士林區、信義區、萬華區、文山區等，地點甚至包括市府轉運站、饒河夜市、光華商場等。

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▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
▲北市+18例！公布10張海量足跡：饒河夜市、光華商場入列。（圖／台北市府）
新北市+52

新北市繼昨天40例確診後，今天再度增加52例個案，新北衛生局稍早公布案26266、23523、23525、23762、23867、23638、23741、23785足跡，其中包括寶雅、IKEA等知名量販店。

▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
▲新北+52！足跡曝：寶雅、IKEA入列。（圖／新北市府）
桃園市+22

桃園市長鄭文燦，今日下午公布最新確診者足跡，包含保齡球館、星巴克、桃園觀光夜市等等都入列。桃市府指出，多數個案與大潭電廠、電商工作室群聚案有關。

▲桃園市衛生局稍早公布確診足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市衛生局稍早公布確診足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲足跡含括市內多家便利商店、餐廳、娛樂場所。（圖／桃園市政府提供）
▲足跡含括市內多家便利商店、餐廳、娛樂場所。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園衛生局也呼籲民眾，若有疑似症狀，請立刻撥打專線通報。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園衛生局也呼籲民眾，若有疑似症狀，請立刻撥打專線通報。（圖／桃園市政府提供）
台中市+1

台中市今天雖僅增加1例個案，但日前婚宴群聚感染人數眾多，市內仍有許多地方傳出確診足跡，稍早台中衛生局公布案23620、23641、23642、23787與1例尚未編號案例足跡，其中包括知名連鎖餐廳、自然科學博物館等地。

▲台中市衛生局今天稍早公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
▲台中市衛生局今天稍早公布確診者足跡。（圖／台中市政府提供）
高雄+9

新增9例本土確診案例，其中4例屬於前鎮某化工廠群聚，已匡列在案；2例為情侶到阿里山旅遊，在返程回高雄路上被通知採檢後確診；另2例則有花東旅遊史；最後1例則是集檢所員工例行性採檢確診。

▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市政府公布確診個案的高雄公共場所足跡史。（圖／高雄市政府提供）
基隆市+37

基隆疫情持續肆虐，小吃攤、警察相關群聚今天再新增42例，是目前幾條傳播鏈中散佈最廣的，包括3位市警局人員確診，指揮官陳時中直言，相關群聚的個案仍在增加中。

▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
▲基隆市政府公布最新確診足跡。（圖／基隆市政府）
新竹縣+2

新竹縣府表示，今增2例本土個案，分別為大潭電廠宿舍群聚案延伸和台中婚宴案延伸。案23917是大潭電廠新豐宿舍案確診者案22954交通車司機的60多歲妻子，居隔中陰轉陽。

▲新竹縣說明案例疫情狀況。（圖／新竹縣政府）
▲新竹縣說明案例疫情狀況。（圖／新竹縣政府）
新竹市+2

新竹市府指出，新增2名確診，分別為案23916與24015，均為10多歲學童，是之前確診個案23263之同班同學，兩人均在居家隔離期間陰轉陽確診。

▲新竹市政府說明最新疫情。（圖／新竹市政府）
▲新竹市政府說明最新疫情。（圖／新竹市政府）
彰化縣+3

彰化衛生局指出，今天新增3例個案，不過有1人是在高雄港服役的軍人，只是戶籍在彰化，活動範圍和彰化沒有相關，另兩人則是昨日已在彰化縣的地方防疫記者會上公佈的個案，因此今日彰化縣沒有新增的確診足跡。

▲彰化縣政府說明最新疫情。（圖／彰化縣政府）
▲彰化縣政府說明最新疫情。（圖／彰化縣政府）
屏東縣+1

屏東縣政府稍早宣布，縣內一名任職於警察第五總隊警員（案24016），因支援高雄集中檢疫所勤務，4/1實施篩檢，陽性確診，初步調查，該員曾去潮州參加宗教聚會，後續還到九如、佳冬、東港等地，目前已匡列其親友5人居家隔離，另外6人自主健康管理，全案仍持續疫調中。

▲屏東縣政府稍早公布，確診警員日前足跡。（圖／屏東縣政府提供）
▲屏東縣政府稍早公布，確診警員日前足跡。（圖／屏東縣政府提供）
宜蘭縣+6

宜蘭縣府在下午召開疫情說明會，緊急公布疫調足跡，分別為案23853、23886、23887、23983、23984、24171，足跡包括宜蘭高中、溫泉飯店、全聯等。

▲宜蘭縣2日新增7名本土確診，縣府公布疫調足跡。（圖／宜蘭縣府）
▲宜蘭縣2日新增7名本土確診，縣府公布疫調足跡。（圖／宜蘭縣府）
▲宜蘭縣2日新增7名本土確診，縣府公布疫調足跡。（圖／宜蘭縣府）
▲宜蘭縣2日新增7名本土確診，縣府公布疫調足跡。（圖／宜蘭縣府）
花蓮縣+5

「花蓮慈濟案」相關新增6例，其中3人與三重旅行團相關，另3人為當時在急診室的病患，目前全案累計13人染疫，醫護確診者並無增加，維持4人染疫。

▲慈濟醫院相關案23877足跡（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案23877足跡（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案23878足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案23878足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案23879足跡（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案23879足跡（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案23879足跡（圖／指揮中心提供
▲慈濟醫院相關案23879足跡（圖／指揮中心提供
▲慈濟醫院相關案24017足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案24017足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案24017足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案24017足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案24017足跡。（圖／指揮中心提供）
▲慈濟醫院相關案24017足跡。（圖／指揮中心提供）
台東+1

台東縣政府稍早則指出，今天新增的個案，為一名設籍於台東的高雄海軍下士，傳染期間皆在高雄軍艦上度過，故無台東足跡。（編輯：陳苾暐）

▲台東縣政府稍早指出，縣內無確診足跡。（圖／台東縣政府提供）
▲台東縣政府稍早指出，縣內無確診足跡。（圖／台東縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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