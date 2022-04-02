中捷彩繪「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航

台中捷運去年與中信兄弟攜手打造文心崇德站為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，今年在中捷通車滿 1 週年慶前夕、中華職棒新賽季開打當天，中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」，今 (2) 日啟航，主題車站也同步換上全新主視覺，為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲。市長盧秀燕出席列車啟航記者會，邀請球迷搭中捷看球賽、遊台中，一起為中信兄弟加油。

我是廣告 請繼續往下閱讀

盧秀燕表示，中華職棒新賽季今開打，同時這個月 25 日也是中捷通車一周年的日子，因此這場「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航，也是揭開中捷周年慶的第一個活動。盧也說，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年中捷與中信兄弟攜手打造為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門均配合主題設計，今年車站不僅更新主視覺，月台門也都有中信兄弟球員的英姿，更彰顯主場球隊的氣勢，也是球迷打卡朝聖的景點。

盧秀燕指出，去年中信兄弟勇奪總冠軍，今年一定要封王，王者列車今日啟航，民眾可下載中捷 APP 就可看到發車的時間，歡迎搭乘。希望今年二連霸封王，台中市政府會舉行全市大遊行，屆時會邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同來慶祝。

「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航在中捷北屯總站舉行，啟航儀式後，中信兄弟領隊劉志威帶領媒體搭上首航列車，前往文心崇德站，中信兄弟應援團團長小白、啦啦隊 Passion Sisters 導覽車廂內彩繪亮點及主題車站新視覺，並分享必拍的打卡點。

中信兄弟表示， 5 月 31 日前拍下與「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」的合照，上傳到

Instagram ，並使用 Hashtag 猛瑪鋼鐸拉王者列車，就有機會獲得中信兄弟全隊簽名球，共抽出 3 組。另外， Passion Sisters 女孩 4 月 3 日將化身一日站務員，陪大家搭乘中捷、遊台中，活動詳情見台中捷運粉好康 FB 社團或 FB 兄弟 fans club 粉絲團。

中捷公司表示，球迷可搭乘捷運到文心崇德站，再轉乘公車前往洲際棒球場，看完球賽若想暢遊台中，可使用中捷發行的

3

款旅遊票，分別為

1

日票、

24

小時票、

48