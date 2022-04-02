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中捷彩繪「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航

▲中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航，為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲(圖／中捷公司提供2022.4.1)
▲中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航，為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲(圖／中捷公司提供2022.4.1)

記者柳榮俊/台中報導

2022-04-02 15:27:59

台中捷運去年與中信兄弟攜手打造文心崇德站為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，今年在中捷通車滿1週年慶前夕、中華職棒新賽季開打當天，中捷與中信兄弟再度聯手打造「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」，今(2)日啟航，主題車站也同步換上全新主視覺，為台中捷運週年慶月揭開慶祝首部曲。市長盧秀燕出席列車啟航記者會，邀請球迷搭中捷看球賽、遊台中，一起為中信兄弟加油。

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盧秀燕表示，中華職棒新賽季今開打，同時這個月25日也是中捷通車一周年的日子，因此這場「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航，也是揭開中捷周年慶的第一個活動。盧也說，文心崇德站是距離洲際棒球場最近的捷運站，去年中捷與中信兄弟攜手打造為「猛瑪•鋼鐸拉」主題車站，車站入口處、詢問處、禁止飲食線及自動閘門均配合主題設計，今年車站不僅更新主視覺，月台門也都有中信兄弟球員的英姿，更彰顯主場球隊的氣勢，也是球迷打卡朝聖的景點。　


盧秀燕指出，去年中信兄弟勇奪總冠軍，今年一定要封王，王者列車今日啟航，民眾可下載中捷APP就可看到發車的時間，歡迎搭乘。希望今年二連霸封王，台中市政府會舉行全市大遊行，屆時會邀請副總統賴清德穿上中信兄弟球衣一同來慶祝。


「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」啟航在中捷北屯總站舉行，啟航儀式後，中信兄弟領隊劉志威帶領媒體搭上首航列車，前往文心崇德站，中信兄弟應援團團長小白、啦啦隊Passion Sisters導覽車廂內彩繪亮點及主題車站新視覺，並分享必拍的打卡點。


中信兄弟表示，531日前拍下與「猛瑪•鋼鐸拉王者列車」的合照，上傳到

Instagram，並使用Hashtag 猛瑪鋼鐸拉王者列車，就有機會獲得中信兄弟全隊簽名球，共抽出3組。另外，Passion Sisters女孩43日將化身一日站務員，陪大家搭乘中捷、遊台中，活動詳情見台中捷運粉好康FB社團或FB兄弟fans club粉絲團。


中捷公司表示，球迷可搭乘捷運到文心崇德站，再轉乘公車前往洲際棒球場，看完球賽若想暢遊台中，可使用中捷發行的3款旅遊票，分別為1日票、24小時票、48小時票，方便實惠又節能減碳。

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