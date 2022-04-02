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彰化＋3！增1個案為高雄港服役軍人　今日無新增確診足跡

▲彰化縣長王惠美說明最新疫情。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）
▲彰化縣長王惠美說明最新疫情。（圖／翻攝自彰化縣長王惠美臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-04-02 15:32:43

中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布新增160例COVID-19本土確診病例，再創今年新高，個案分佈在14縣市，其中有3例來自彰化縣，不過有1人是在高雄港服役的軍人，只是戶籍在彰化，活動範圍和彰化沒有相關，另兩人則是昨日已在彰化縣的地方防疫記者會上公佈的個案，因此今日彰化縣沒有新增的確診足跡。

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▲彰化縣政府說明最新疫情。（圖／彰化縣政府）
▲彰化縣政府說明最新疫情。（圖／彰化縣政府）
彰化縣長王惠美表示，疫情指揮中心發布本縣新增3例部分，有2例昨天已在記者會說明，第3例為在高雄港服役軍人歸屬彰化，該確診者可傳染期皆無彰化足跡，而昨日已說明的兩例分別為確診寵物自營商夫婦的小孩，以及一位與基隆相關個案案23297的接觸者，採檢後確診。

王惠美表示，近日各縣市社區感染風險增高，清明連假期間人流恐造成疫情傳播風險。為管控群聚風險，於111年4月2日起至4月5日清明假期期間，住宿型機構訪客請優先以視訊方式進行，暫停訪客進入機構。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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